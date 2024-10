Ci sarà un duro confronto tra Kemal e Nihan durante le prossime puntate di Endless love. Il ragazzo, grazie al test del Dna, avrà la conferma del fatto che Deniz sia sua figlia. Arrabbiato, vorrà affrontare Nihan a quattr'occhi. Quando la troverà le mostrerà il risultato del test e vorrà capire perché, per ben un anno, l'abbia privato dell'affetto di sua figlia.

Nihan vuole stare lontana da tutto e tutti

Nihan, da un po' di giorni, si trova lontana da Istanbul. La situazione a casa si sta facendo sempre più soffocante: Emir è sempre più ossessionato da Deniz, mentre Kemal sta cercando in tutti i modi di scoprire se la bambina sia realmente sua figlia.

Vuole stare qualche giorno da sola con lei, per questo si è trasferita in una casa a Şile, ma la tranquillità non sarà una costante di questo viaggio. In primis la raggiungerà Emir, ma ben più lontano da lei ci sarà in atto un "terremoto", perché Kemal avrà conferma dal test del Dna che Deniz è sua figlia e farà di tutto per trovare Nihan e parlarle.

Vildan allerta la figlia: Kemal sa di Deniz

Leyla scoprirà da Ayhan ciò che sta combinando Kemal: grazie a un meccanico è riuscito a localizzare il Gps della macchina di Emir, quindi di conseguenza anche a trovare Nihan. Riuscirà ad allontanare il suo "nemico" dalla ragazza e a essere così libero di poter parlare con lei.

Leyla racconterà tutto a Vildan, che non esiterà a mandare un messaggio alla figlia.

Dopo diverso tempo si sentiranno al telefono: Kemal ha scoperto che Deniz è sua figlia, sa che si trova a Şile e sta andando a cercarla. Nihan non avrà nessuna intenzione di vederlo, così preparerà le valige e proverà a scappare con sua figlia, ma mentre starà caricando i bagagli in macchina, arriverà Kemal.

Lo sfogo di Kemal

"Stai scappando da me? Vuoi forse tenermi ancora lontano da mia figlia", urlerà Kemal, mentre Nihan fuggirà dentro casa. Lui prenderà dalla tasca il test del Dna e glielo mostrerà: "È anche mia figlia, lo capisci? Secondo te dovevo scoprirlo in questo modo? Dimmelo!". Kemal sarà veramente una furia contro Nihan e la ragazza non saprà nemmeno come replicare alle sue parole, alla fine non ha per niente torto, ma gli chiederà almeno di non urlare: Deniz può avere paura.

Kemal vedrà la sua bambina nella culla e penserà a tutto il tempo perso con lei: "Come hai potuto farmi una cosa del genere? Mi hai privato di mia figlia! Non ho potuto passare con lei il primo anno della sua vita". Kemal sembrerà abbastanza determinato: "Ora mi dirai una sola ragione per cui non dovrei prendere mia figlia e andarmene via di qui". Andrà dalla sua bambina e l'accarezzerà: "Per lei darei la mia vita, nessuno ci potrà allontanare".