Emir regalerà a Nihan un orso di peluche con il profumo di Deniz nella puntata di Endless Love in onda giovedì 24 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la donna apprezzerà molto il regalo di suo marito, ignara del fatto che Emir ha messo nel peluche una microcamera con cui vedere e sentire ogni sua conversazione con Kemal. Quest'ultimo e Nihan progetteranno di distruggere Emir, ma lui saprà già tutto. A mettere in guardia Nihan sarà Mujgan.

La proposta di Emir per Leyla

Leyla riceverà la visita dell'avvocato che la informerà di un accordo proposto da Emir.

Kozcuoğlu chiederà a Leyla le sue azioni o la sua casa e in cambio lui interromperà il processo di giudizio contro lei e Ayhan. Nel frattempo, Asu proverà ad entrare nella villa per far visita a sua madre, ma una guardia glielo impedirà. L'uomo di Emir spiegherà che il suo capo ha vietato l'ingresso ad Asu dopo aver scoperto che le ha mentito sulla sera dell'incidente. Nel frattempo, Kozcuoğlu continuerà a tenere d'occhio Nihan, ma questa volta non userà i suoi uomini per impedire a Kemal di entrare in ospedale. Al contrario, Emir allenterà la sicurezza per far credere al suo rivale di avere campo libero e permettergli di vedere Nihan senza problemi, ma avrà un piano ben preciso. Kozcuoğlu andrà a trovare sua moglie con un mazzo di rose e un orsacchiotto di peluche molto speciale.

Annusando il pupazzo, infatti, Nihan si accorgerà che potrà sentire il profumo della piccola Deniz e sarà molto felice del regalo di suo marito. Emir, in realtà, piazzerà una microspia proprio all'interno del peluche e in questo modo potrà ascoltare e vedere ogni conversazione che sua moglie e Kemal avranno in ospedale.

Kemal pronto a distruggere Emir e scappare

Quando Emir andrà via, Kemal riuscirà ad introdursi nella camera di Nihan e le chiederà perdono per aver tentato di rapire Deniz. Successivamente, Kemal assicurerà alla donna che non si arrenderà mai e che Emir sarà distrutto. "Prenderò tutto ciò che è suo", dirà Kemal, mentre il suo rivale ascolterà tutto e sarà furioso.

Nihan e Soydere saranno d'accordo sul fatto che per il momento Emir non dovrà sospettare che Kemal sa di essere il padre di Deniz. Kozcuoğlu , tuttavia, saprà già tutto. Quando Nihan sarà dimessa dall'ospedale continuerà a fingere con Emir per portare avanti il suo piano con Kemal ed evitare litigi. Presto, però, a svelare la verità alla donna sarà Mujgan: "Emir sa tutto di te e Kemal" dirà la suocera a Nihan, dimostrando di essere dalla sua parte.

La disperazione di Kemal

Nelle puntate precedenti Kemal ha sofferto molto per le condizioni critiche di Nihan che ha avuto un incidente mentre lo inseguiva. Appena la donna è stata dichiarata fuori pericolo e trasferita in reparto, Kemal si è introdotto nella sua stanza per vederla.

Nihan ha riaperto gli occhi mentre Soydere le chiedeva perdono per aver tentato di prendere Deniz, ma l'incontro non è stato romantico. La donna, ancora molto arrabbiata con Kemal, lo ha cacciato dalla stanza: "Vattene via da qui". Nihan non ha perdonato il padre di sua figlia, ma presto metterà da parte la sua rabbia.