Nihan si sveglierà dal coma, ma caccerà Kemal dalla sua stanza d'ospedale: "Stavo quasi morendo, vattene da qui, Kemal". Le anticipazioni di Endless Love (titolo originale Kara Sevda) di giovedì 24 ottobre rivelano che Kemal si introdurrà nella stanza di Nihan e assisterà al suo risveglio, ma le cose non andranno come sperava. Lei sarà ancora molto arrabbiata, visto che Kemal ha preso Deniz e l'ha costretta a scappare. "Hai preso la mia bambina", dirà in lacrime. Kemal sarà costretto a lasciare la stanza, mentre Emir riuscirà a trovare il diario di sua moglie e andrà su tutte le furie.

Vildan aiuta Kemal a vedere Nihan

La notizia del risveglio di Nihan riporterà la speranza in Kemal, che non potrà fare a meno di ricordare i momenti felici trascorsi con lei. Vorrà vederla a tutti i costi, nonostante Emir abbia ordinato alla sicurezza di tenerlo lontano dalla moglie. Kemal si vestirà da infermiere e mentre Zehir terrà occupate le guardie, lui potrà entrare in ospedale. In reparto ci saranno Vildan e Yasemin, che riusciranno a distrarre gli uomini della sicurezza per lasciare campo libero a Kemal, che potrà entrare indisturbato nella stanza di Nihan. Si avvicinerà alla ragazza e le accarezzerà la testa, chiedendole di svegliarsi e dicendosi dispiaciuto per come sono andate le cose.

Kemal si sentirà in colpa per l'incidente, ancora ignaro del fatto che sia stata Asu a provocarlo sabotando l'auto di Nihan. In lacrime, esprimerà tutto il suo amore alla ragazza, che non potrà sentire ancora le sue parole. Kemal le porterà in dono un caleidoscopio, per ricordarle di quando glielo aveva regalato la prima volta e la supplicherà di svegliarsi.

Nihan riaprirà gli occhi e la prima cosa che chiederà sarà delle notizie di Deniz. Kemal le risponderà che la bambina sta bene, ma il momento non sarà romantico come ci si aspettava.

Le dure parole di Nihan per Kemal

"Hai preso mia figlia - accuserà Nihan - Stavo quasi morendo, vattene da qui, Kemal", dirà Nihan. Soydere resterà ferito da queste parole e si sentirà deluso, perché tutto quello che voleva era salvare la sua bambina e sua madre.

Nihan non vorrà sentire ragioni e caccerà Kemal voltandogli le spalle, ma quando lui andrà via, lei prenderà il caleidoscopio e ricorderà i momenti felici trascorsi con lui. Nel frattempo, Emir si troverà nella casa in cui si trovava Nihan prima dell'incidente e frugherà alla ricerca di qualche indizio che lo aiuti a ricostruire la vicenda. In uno dei cassetti, troverà il diario segreto di sua moglie e andrà su tutte le furie quando leggerà che ogni pagina è rivolta a Kemal.

Emir vuole scoprire la verità sull'incidente

Nelle puntate precedenti, Kemal ha costretto Nihan a fuggire con lui e Deniz dopo aver scoperto di essere il padre della bambina. Nel frattempo, Asu ha fatto manomettere i freni dell'auto della sua rivale, che alla guida della sua auto non è riuscita a mantenerne il controllo, avendo un grave incidente.

Kemal si è sentito profondamente in colpa e ha vissuto momenti terribili supplicando Nihan di non morire: "Non posso vivere senza di te". Nel frattempo, sono arrivati Ayhan e Leyla, che hanno chiamato i soccorsi e hanno rassicurato Kemal. La moglie di Emir è stata portata in ospedale in gravi condizioni e a salvarle la vita è stata Zeynep, che le ha donato il sangue. Emir ha capito che l'incidente di sua moglie era avvenuto in circostanze strane, perché lei era in pigiama, e ha iniziato a indagare a riguardo.