"Divorziamo, ok": con queste parole Emir sorprenderà Nihan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che l'imprenditore proporrà a sua moglie la separazione, ma gli mostrerà anche una busta con le foto che la ritraggono con Kemal. Emir assicurerà a Nihan che il giudice avrebbe materiale sufficiente a prendere una decisione in tempi brevi. L'uomo, tuttavia, la metterà in difficoltà, assicurandole che lui vincerebbe la causa, visto che è stato tradito e ne ha le prove.

L'arresto di Kemal dopo il sequestro di Deniz

La battaglia di Kemal contro Emir si farà ancora più intensa dopo aver scoperto di essere il padre di Deniz.

Soydere non si fermerà davanti a nulla pur di vivere il resto della sua vita con la donna che ama e sua figlia, ma non sarà facile. Emir farà di tutto per ostacolare il suo nemico e riuscirà a farlo arrestare per il tentato rapimento di Deniz. Kemal finirà in carcere con la pesantissima accusa, ma Emir canterà vittoria troppo presto. Un colpo basso da parte di Zehra rimetterà tutto in discussione: la donna sarà l'avvocata di Kemal e lo farà uscire dal carcere chiedendo il test di paternità della bambina. Tutto sarà rimesso in discussione e Nihan potrà giocare finalmente a carte scoperte. La donna non si sforzerà più di fingere con Emir e gli chiederà più volte di lasciarla in pace, ma senza nessun risultato.

Nihan incontrerà più volte Kemal perché con lui escogiterà un modo per incastrare una volta per tutte suo marito e fare chiarezza sulla morte di Ozan. Emir farà mettere sotto controllo la macchina di sua moglie per conoscerne ogni spostamento e giurerà alla piccola Deniz che non la lascerà per niente al mondo.

L'inaspettata tenerezza di Emir per Deniz

Emir sarà sempre più vicino a Deniz e la bambina riuscirà a far uscire il suo lato più tenero. L'uomo terrà con sé una registrazione della voce della bambina che lo chiama papà e quando sarà con lei avrà solo gesti d'affetto nei suoi confronti. Mujgan, ormai in piena ripresa, si renderà conto che suo figlio tiene prigioniera Nihan nella sua stessa casa.

La donna non potrà fare a meno di ripensare al passato ed inviterà suo figlio a lasciare libera Nihan: "Stai diventando Galip Kozcuoğlu". Le parole di Mujgan feriranno molto Emir, ma lui non riuscirà a seguire il suo consiglio. Al contrario, l'uomo farà seguire Nihan e farà immortalare il suo incontro con Kemal per poterla ricattare in un secondo momento. L'ossessione per sua moglie diventerà sempre più insopportabile per Emir che arriverà a sognare di avere delle carezze dal lei al suo rientro. La realtà sarà ben diversa, perché quando Nihan aprirà la porta sarà sempre fredda con lui che continuerà a chiederle perché non riesca ad amarlo. Emir continuerà a cercare un approccio fisico con Nihan che lo respingerà ancora e lui a quel punto le farà una proposta.

"Sei mia moglie, devi comportarti di conseguenza, oppure vuoi divorziare?". Nihan sarà sorpresa dalle parole di suo marito che ribadirà :"Divorziamo, ok". La donna chiederà spiegazioni ad Emir che non esiterà a dirle: "Non sei prigioniera, puoi andare quando vuoi". Kozcuoğlu, però avrà un trucco: mostrerà a sua moglie una busta con le foto che ritraggono lei e Kemal. "Chiuderemo il divorzio in una giornata, ma il giudice a chi darà ragione? Alla moglie immorale o al marito tradito?". Nihan sarà nuovamente in trappola e questa volta in ballo ci sarà anche l'affidamento della piccola Deniz.

Kemal ha scoperto la verità su Deniz

Nelle puntate in onda in Italia, Kemal ha appena scoperto che Deniz è sua figlia.

L'uomo è corso a sfogarsi da Leyla, deluso dalle bugie che Nihan gli ha detto per mesi, ma la donna lo ha invitato a mantenere la calma. Leyla gli ha spiegato che Nihan probabilmente ha temuto la reazione di Emir e cercava il momento giusto per dirgli la verità. Kemal ha promesso a Leyla che porterà la sua bambina lontano da tutti e si è messo a cercare Nihan. In quel momento la donna si trovava in montagna alla ricerca di un po' di pace dopo giorni difficili a causa dei ricatti di Emir. Kemal ha trovato la sua amata e ci ha potuto parlare solo per pochi minuti prima del ritorno di Kozcuoğlu, ma ha ricevuto da lei il diario segreto con la storia di Deniz.