Emir andrà in carcere da Kemal per fargli sentire una registrazione in cui Deniz lo chiama "papà" nella puntata di Endless Love in onda giovedì 31 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Soydere sarà distrutto da questo gesto e inizierà a perdere le speranze di poter vivere con Deniz un giorno. A far tornare la voglia di combattere a Kemal sarà Zehra che gli offrirà di avviare una causa per la paternità della bambina.

L'arresto di Kemal e la visita di Emir

Il sogno di Kemal e Nihan di vivere una vita felice insieme durerà poco, perché la polizia riuscirà a localizzare Soydere.

Deniz avrà una forte reazione allergica e Nihan e Kemal saranno costretti a correre in ospedale per curarla. Il medico si insospettirà vedendo che Soydere non presenterà i documenti e chiamerà la polizia per avvertire della presenza di un uomo e una donna con una bambina. Kemal sarà arrestato al luogo dell'incontro con Fehime e Huseyin che erano pronti a prendere in carico Deniz. La famiglia Soydere sarà portata in commissariato e Kemal finirà in carcere, mentre i suoi genitori saranno rilasciati dopo poche ore. Per Soydere la situazione sarà disperata, soprattutto perché l'uomo non riuscirà a vedere nessuna via d'uscita a causa della gravissima accusa di sequestro di minore. A peggiorare la situazione arriverà Emir che non perderà occasione per umiliare il suo rivale.

Kozcuoğlu andrà a trovare Kemal in carcere e per scoraggiarlo nella sua battaglia gli farà ascoltare una registrazione dal suo telefono. Emir farà sentire a Soydere il momento in cui Deniz lo chiama "papà" e questo lo ferirà profondamente. Kemal si avvicinerà alle sbarre e con rabbia dirà a Emir che non si arrenderà mai e riavrà sua figlia, ma in realtà non sarà così forte.

Tornerà la speranza con Zehra

Kemal ripenserà alla registrazione ascoltata e penserà che forse lottare per Deniz non ha alcun senso. Quando Nihan andrà da lui si mostrerà scoraggiato e non sarà più certo di fare la cosa giusta. Nel frattempo fuori dal carcere la famiglia Soydere si domanderà come fare per poter far tornare Kemal in libertà e non vedrà nessuna soluzione.

Ayhan prometterà che presto aiuterà Soydere, ma non saprà da dove iniziare. A ridare la speranza sarà Zehra che coglierà al volo l'occasione per aiutare Kemal e guadagnare la fiducia di tutti. L'avvocata proporrà a Soydere una battaglia legale per la paternità di Deniz e gli prometterà che nessuno saprà nulla fino alla fine della causa.

Il cambiamento di Emir con Deniz

Emir ha costruito un legame inaspettato con la piccola Deniz. All'inizio, l'uomo la vedeva solo come il frutto dell'infedeltà della moglie e ha usato la bambina solo per costringere Nihan a stare con lui. Emir ha fatto rapire Deniz e l'ha affidata alle cure di Zeynep fino al ritorno di Nihan. Kozcuoğlu considerava la bambina solo un fastidio e una specie di merce di scambio per ottenere sua moglie, ma le cose sono cambiate.

Con il passare del tempo Emir ha iniziato a guardare la bambina con altri occhi e il suo cuore si è aperto a lei. L'uomo ha scoperto grazie a Deniz un lato molto tenero e si è commosso quando la bambina lo ha chiamato "papà". L'amore della bambina ha intenerito Emir, ma certamente non ha cambiato la sua sete di vendetta nei confronti di Kemal.