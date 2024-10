Emir Kozcuoglu non si arrenderà facilmente e anche dopo il matrimonio di Kemal e Nihan l'imprenditore non rinuncerà all'ex moglie e alla piccola Deniz: prima del gran finale di Endless Love, il perfido Emir ne combinerà infatti di tutti i colori per impedire ai due protagonisti di vivere felici e stando alle anticipazioni turche, l'uomo arriverà anche a rapire la figlia dei due costringendoli a mettersi l'uno contro l'altro pur di salvare la bambina. In particolare Nihan sarà messa davanti ad una scelta: salvare Kemal e rinunciare a Deniz oppure riavere la piccola e sparare all'amato.

Anticipazioni Endless Love: Emir rapisce Zeynep e Deniz

Nelle ultime puntate di Endless Love Nihan e Kemal correranno molti pericoli prima di sbarazzarsi per sempre del loro nemico Emir. Quest'ultimo, dopo il fallimento della holding Kozcuoglu e dopo avere perso per sempre Nihan e Deniz, capirà di non avere più nulla da perdere e farà di tutto per rovinare la vita dei due innamorati. Prima rapirà la bambina e Zeynep e invierà un video a Kemal in cui si vedrà la sorella legata al letto, con un liquido infiammabile sparso sul pavimento e una candela sul punto di spegnersi. "Quando quella fiamma toccherà il palco, non potrai più fare nulla per salvarla", dirà il malvagio imprenditore prima di sparire dallo schermo e lasciare l'immagine di Deniz.

Kemal scoprirà tuttavia dove si trova la ragazza e riuscirà a metterla in salvo prima che sia troppo tardi. Salvare la piccola Deniz sarà, invece, più complicato, soprattutto perché nel posto in cui è tenuta la bambina sopraggiungerà anche Nihan e sarà presa anch'essa in ostaggio da Emir.

Emir a Nihan: 'Uccidi Kemal!'

Anche Nihan sarà dunque nelle mani di Emir.

La giovane Sezin verrà portata con forza davanti a Kemal. Quando il perfido imprenditore avrà in pugno la coppia, costringerà Soydere a inginocchiarsi, afferrerà una pistola e la metterà tra le mani dell'ex moglie. "Se vuoi uscire viva da qui insieme alla tua bambina, devi sparargli, è l'unica opzione che hai. Scegli chi ami di più, uccidi Kemal!", dirà l'uomo d'affari.

La giovane guarderà con dolore il marito e lui le chiederà di fare ciò che le è stato ordinato da Kozcuoglu: "Sarò sempre con te. Non ti preoccupare, proteggi la nostra bambina e te stessa. Fallo adesso!” Nihan, disperata, sparerà. Poi verrà trascinata via dall'edificio con la forza. Avrà davvero ucciso Kemal?

Programmazione Endless Love: cancellata la prima serata di venerdì

Cambio di programmazione in vista per la serie Endless Love. Stando a quanto riportato nella guida tv ufficiale di Mediaset, venerdì 11 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5 verrà trasmessa la prima puntata della fiction "Storia di una famiglia perbene". Diversamente dalle ultime settimane quindi, la serie turca non andrà in onda il venerdì in prime time. I fan, però, non devono disperare. La puntata serale di Endless Love sarà trasmessa infatti il giorno precedente, giovedì 10 ottobre.