È tornato il sereno tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due concorrenti del Grande Fratello si sono punzecchiate per tutta la serata, ma prima di andare a dormire hanno deciso di avere un confronto. Nel dettaglio, la modella italo-cubana si è detta sicura che lontano dai riflettori lei e Jessica sarebbero diventate amiche: "So che fuori di qui sei simpatica".

Le parole di Yulia

Sabato 5 ottobre, gli autori hanno organizzato una festa a tema per i concorrenti del GF. Al termine della festa, Yulia e Jessica si sono ritrovate in salotto e ne hanno approfittato per avere un confronto.

Senza giri di parole la modella italo-cubana ha esordito: "So che fuori di qui sei simpatica e so per certo che saremmo diventate anche amiche". Per Yulia, lontano dai riflettori lei e Jessica non avrebbe mai discusso ma si sarebbero alleate. A quel punto Bruschi ha spiegato perché all'interno del reality show ha deciso di avere un atteggiamento più remissivo: "Fuori ho perso tantissime persone per il mio carattere scontroso. Quindi sono arrivata al punto di darmi una calmata altrimenti mi sarei ritrovata senza nessuno nella vita reale neanche con la mia famiglia. Non posso essere una leonessa e fare terra bruciata intorno a me".

La versione di Jessica

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della coinquilina, Jessica Morlacchi ha espresso il suo punto di vista: "Io non ti ho mai considerata una persona fragile.

Ti ho sempre vista come una leonessa e so che dentro di te c'è un lato del carattere come il mio". E ancora: "Io non devo insegnare niente a nessuno, ma voglio dirti che potresti rimanere una leonessa pur contenendo il tuo lato più esplosivo". La cantante si è trovata d'accordo sul fatto che fuori dal GF lei e Yulia sarebbero diventate grandi amiche: "Io e te siamo identiche, se ti avessi considerato una debole non mi sarei venuta a scontrare con te perché non avrebbe senso".

Dopo un lungo confronto le due coinquiline hanno sancito la pace con un abbraccio.

Il commento degli altri concorrenti

Durante un gioco i concorrenti si sono ritrovati ad esprimere un parere sui loro coinquilini. Eleonora Cecere ha detto a Jessica: "Secondo me dietro la tua corazza c'è una persona dolce e buona". Dal canto suo anche Giglio ritiene che Morlacchi nella vita reale sia una persona completamente diversa da come si è mostrata sotto al GF.

In seguito alle critiche sul suo modus operandi Jessica ha riferito di non aspettarsi più niente da nessuno, perché in passato tantissime persone l'hanno delusa. Infine Eleonora Cecere ha tagliato corto su Jessica: "Da quando hai iniziato a discutere con Yulia all'interno della casa è stata messa a dura prova la serenità del gruppo".