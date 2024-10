Ne corso della puntata della soap tv Endless Love in onda martedì 8 ottobre 2024 Leyla scoprirà che Ayhan ha passato oltre sei anni in carcere con l'accusa di aver derubato suo padre. Fehime invece, sarà furiosa con Asu e quando la nuora si presenterà alla sua porta, la accoglierà in malo modo accusandola di aver sempre mentito sulla sua vera identità.

Leyla fa un'amara scoperta di Ayhan: è stato in carcere per aver rubato al padre

La trana dell'8 ottobre riprenderà dal momento in cui Zeynep avrà supplicato Hakan di sposarla, ricevendo un netto rifiuto come risposta.

La ragazza, sarà disperata visto che avrà fatto credere al padre e ai fratelli di essere fidanzata con il commissario. Intanto Nihan organizzerà un incontro con Kemal a casa di Leyla. I due ex fidanzato passeranno momenti felici insieme alla piccola Deniz, a cui Soydere avrà regalato dei giocattoli in legno. Leyla invece, andrà a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan per scoprire qualcosa in più sul passato dell'uomo. Questo anche perché Vildan avrà messo in guardia la sorella dicendole che il suo nuovo amico non è la persona limpida che vuole far credere. In effetti Leyla scoprirà che Ayhan è stato in carcere per oltre sei anni con l'accusa di aver rubato nell'azienda del padre.

Fehime si scaglia contro Asu

Fehime, dopo aver scoperto la vera identità di Asu, si sentirà tradita da lei. Quando Asu andrà a far visita alla famiglia Soydere, Fehime la accoglierà con risentimento, accusandola di aver mentito per tutti questi anni. La madre di Kemal non la lascerà nemmeno parlare e non si farà intenerire nonostante lei sia ormai a tutti gli effetti sua nuora.

Fehime non vorrà più avere nulla a che dare con lei e la pregherà di non chiamarla più madre da ora in poi.

Dando uno sguardo alle trame successive, si viene invece a sapere che Emir riuscirà a dimostrare alla sorella che è stato Kemal a smascherarla e a far giungere la notizia che è una Kozcouglu alla stampa. Emir cercherà di farle anche capire che Kemal l'ha sposata solo per acquisire le sue quote azionarie.

A questo punto di profila una nuova alleanza tra i due fratelli Kozcouglu contro Kemal.

Endless Love si sposta al giovedì sera

Cambio di programmazione per Endless Love per ciò che riguarda gli appuntamenti in prima serata. A partire dal 10 ottobre, la serie con Nihan e Kemal andrà in onda il giovedì sera anziché il venerdì. La soap prenderà quindi il posto del secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello che, da ora in avanti, verrà trasmesso solo il lunedì. Una scelta dettata, con ogni probabilità, dagli ascolti non proprio esaltanti del reality show di Alfonso Signorini che, in queste prime settimane di messa in onda non è andato oltre il 17% di share.