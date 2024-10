Galip tenterà di indurre di nuovo il coma a sua moglie con un'iniezione al suo risveglio nella puntata di Endless Love (titolo originale Kara Sevda) di giovedì 17 ottobre. Le anticipazioni raccontano che Mujgan riaprirà gli occhi in presenza di suo marito e lui approfitterà del momento per preparare subito un'iniezione. Fortunatamente arriverà Eda, che eviterà a Galip di riaddormentare sua moglie e telefonerà a Emir per avvertirlo.

Il risveglio di Mujgan e la paura di Galip

Molte cose cambieranno per i Kozcuoğlu, a partire dalla holding che cambierà i maggiori azionisti.

A detenere la maggioranza delle azioni saranno Kemal e Asu, e Galip accompagnerà sua figlia nell'ufficio che le spetta di diritto e che un tempo apparteneva a lui. Dopo aver lasciato l'azienda, Galip andrà a trovare Mujgan e le parlerà di questo cambiamento. "Se ti avessi creduto sin dall'inizio non avremmo perso tanto tempo", dirà spiegando che adesso Asu è seduta sulla sua poltrona. L'uomo parlerà con l'infermiera dei progressi di sua moglie e la donna dirà che dopo aver mosso le dita quel giorno non c'è stato altro segnale di ripresa. Galip tirerà un sospiro di sollievo, ma poco dopo, mentre sarà con Mujgan, la donna aprirà gli occhi. Kozcuoğlu sarà sconvolto e capirà che dovrà agire in fretta per impedire il risveglio di sua moglie.

Prenderà in fretta una fiala dal cassetto, pronto a iniettare in Mujgan la sostanza utile a tenerla ancora in coma. L'uomo sarà sul punto di effettuare l'iniezione, quando Eda entrerà nella stanza e vedendo Mujgan con gli occhi aperti chiamerà subito l'infermiera. La ragazza, in preda all'entusiasmo telefonerà a Emir: "Sua madre si è svegliata".

La gioia di Emir dopo la telefonata di Eda

Emir sarà felice nel sapere che sua madre ha riaperto gli occhi e raccomanderà a Eda di non lasciarla sola per nessuno motivo. In questo modo Kozcuoğlu dimostrerà di conoscere molto bene suo padre, che resterà in camera di Mujgan solo per riprovare a farle l'iniezione. Emir saluterà Nihan e partirà subito per Istanbul, mente sua moglie resterà ancora al rifugio per un giorno.

Poco dopo, Vildan telefonerà a Nihan per sapere come prosegue il suo soggiorno e la donna le dirà che Kemal è andato a cercarla. Nihan spiegherà di avergli dato il diario per convincerlo ad andare via ed esprimerà la sua paura per quello che potrebbe accadere. Vildan rassicurerà sua figlia sul fatto che Kemal non metterebbe mai in pericolo Deniz e che tutto si risolverà per il meglio.

Il trauma di Nihan e l'allontanamento da Istanbul

Nelle puntate precedenti, Nihan ha vissuto una pessima esperienza perché Emir l'ha ricattata facendo finta di uccidere Deniz. Dopo questo trauma, la donna ha pensato di allontanarsi dalla città per restare da sola con Deniz e liberarsi dallo stress. Emir ha concesso a sua moglie un piccolo viaggio, ma ha preteso che le dicesse dove avrebbe soggiornato. Nel frattempo, Kemal ha ricevuto i risultati del test del Dna e ha avuto la certezza che Deniz sia sua figlia. L'uomo è andato prima a parlare con Leyla e poi si è messo alla ricerca di Nihan.