Ayala parlerà a Petra di Feliciano: "Avrei voluto conoscerlo", dirà l'uomo commosso nella puntata de La Promessa di martedì 29 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Petra si lascerà andare ad un abbraccio molto emozionante con il conte ed entrambi piangeranno per la morte del loro figlio. Nel frattempo, Curro rivelerà a Jana che Alonso in realtà è suo padre.

Il toccante incontro tra Petra e Ayala

Petra e il conte Ayala troveranno il modo di incontrarsi in un luogo appartato per parlare del passato. Ayala confiderà alla donna di aver saputo della morte di Feliciano dal necrologio sul giornale e sarà molto triste.

L'uomo chiederà a Petra se Feliciano avesse saputo che lei non era sua sorella ma sua madre e le chiederà se gli avesse mai parlato di lui. Petra confermerà al conte di aver detto a Feliciano che lei è sua madre, ma di non avergli mai detto nulla del padre. "Sapevo che ti avrebbe cercato e non volevo metterti in questa situazione", spiegherà Petra al conte che non sarà felice di questa scelta. "Ti avevo dato la parola che non avrei interferito nella tua vita e sono sempre stato lontano da mio figlio", dirà Ayala, "Ma ho sempre sperato che il destino ci avrebbe fatto incontrare un giorno". "Avrei voluto conoscerlo", spiegherà il conte commosso, "parlargli del passato e trascorrere un po' di tempo con lui".

Tra Petra e il suo vecchio amore ci sarà un momento molto emozionante in cui entrambi si lasceranno andare al dolore e si stringeranno in un grande abbraccio.

Curro rivelerà a Jana la verità su suo padre

Teresa chiederà scusa a Jana per averla incolpata ingiustamente per la morte di Feliciano. La cameriera comprenderà il dolore della sua amica e le dirà che per lei non è successo nulla.

Curro inizierà ad essere stanco di dover restare isolato nella sua stanza, ma Alonso lo convincerà ad avere ancora pazienza. A far compagnia al signorino sarà Jana che approfitterà del compito ricevuto dal marchese per conoscere meglio suo fratello. La ragazza si aprirà a lui confessandogli di amare un uomo segretamente e Curro deciderà di non avere più segreti con lei.

In un momento di vicinanza, il signorino rivelerà a Jana una verità molto importante: "Alonso non è mio zio, è mio padre". La cameriera sarà delusa e rimprovererà suo fratello per non averglielo detto prima.

Nessuno sospetta dell'amore tra Ayala e Petra

Il conte Ayala è arrivato a La Promessa per salutare la sua vecchia amica Cruz ed è tornato dopo qualche giorno per restare. La marchesa ha accolto a braccia aperte Ignacio che ha iniziato sin da subito a criticare tutti gli abitanti del palazzo, a partire da Jana e Catalina. Alonso non ha accolto con gioia il nuovo ospite, perché con il suo atteggiamento si rende antipatico. Cruz ha discusso con suo marito difendendo il suo amico, ma ignora le reali intenzioni di Ayala.

Quest'ultimo, infatti, è il padre di Feliciano ed è alla tenuta per scoprire la verità sulla sua morte. Nessuno sospetta del forte legame tra il conte e Petra che in passato hanno avuto una storia d'amore travolgente.