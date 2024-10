Manuel rimprovererà Cruz dopo aver visto Jana lavare il pavimento nelle puntate de La Promessa dal 4 al 10 novembre. Le anticipazioni rivelano che la marchesa sorprenderà suo figlio parlare con Jana e ne sarà infastidita. Tra madre e figlio nascerà una discussione in cui Manuel accuserà sua madre di essere una despota. Nel frattempo, Catalina e Pelayo progetteranno il loro soggiorno alle terme. Cruz deciderà che Vera sarà l'accompagnatrice dei due fidanzati.

La severa punizione dei marchesi per Jana

Jana non vivrà giorni facili, perché dopo la punizione dei marchesi che l'hanno retrocessa a sguattera dovrà svolgere i lavori più duri alla tenuta.

Sulla loro decisione, Cruz e Alonso saranno irremovibili e Jana non potrà fare altro che eseguire gli ordini. Manuel sarà sorpreso di vedere Jana china a lavare il pavimento e le domanderà come mai si trovi lì invece di essere al servizio come sempre. La ragazza spiegherà che si tratta di una decisione della signora marchesa e Manuel non potrà credere che Cruz possa aver fatto una cosa del genere. Jana racconterà a Manuel di essere scappata dalla stanza di Curro e adesso ne sta pagando le conseguenze. Il marchesino sarà molto dolce con la cameriera, offrendole il suo aiuto per chiarirsi con Curro: "Farei qualunque cosa per te e per vederti felice". In quel momento Cruz interromperà la conversazione ordinando a Jana di tornare al lavoro.

Manuel resterà da solo con sua madre e tra i due ci sarà una discussione piuttosto accesa, in cui il marchesino accuserà sua madre di essere una despota e di non parlare con educazione alla servitù. Cruz sarà furiosa per l'atteggiamento di suo figlio che pur di difendere una cameriera ha offeso i suoi modi di fare.

La partenza di Pelayo e Catalina

Ci saranno novità anche per Pelayo e Catalina che saranno in partenza per le terme. Il conte penserà di portare la sua fidanzata lontano da La Promessa per proteggerla dalle minacce di Cavendish che regalando loro una pistola per le nozze non ha lasciato spazio all'immaginazione. Alonso non sarà d'accordo con questa decisione, soprattutto perché non essendo ancora sposati la loro partenza potrebbe destare scandalo.

Cruz sarà stranamente favorevole al soggiorno alle terme e convincerà suo marito che per Catalina e Pelayo qualche giorno di vacanza farebbe solo bene. La marchesa spiegherà che i due fidanzati dormirebbero in stanze separate e inoltre non saranno soli perché Vera li accompagnerà.

La rivelazione di Curro ha ferito Jana

Nelle puntate precedenti, Curro ha confidato a Jana che Alonso è suo padre. Il signorino ha ammesso di conoscere questa verità da un po' di tempo e di aver saputo tutto leggendo una lettera a casa di Ramona. Jana è rimasta sconvolta per il silenzio di suo fratello che per settimane le ha nascosto una cosa così importante. La cameriera si è sentita tradita e dopo aver rimproverato Curro ha lasciato il palazzo.

Jana è andata nella capanna di Ramona e ha passato la notte lì, a piangere e a riflettere. Teresa è stata la prima ad accorgersi dell'assenza della cameriera e ha tentato di coprire i suoi turni come ha potuto, ma alla fine la verità è venuta a galla. Maria è andata alla capanna e ha convinto Jana a tornare e affrontare i marchesi, furiosi con lei per aver disobbedito lasciando Curro da solo.