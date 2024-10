Cruz sarà commossa nel vedere il dolore di Petra e le porgerà le sue condoglianze nella puntata de La Promessa di giovedì 17 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Cruz andrà da Petra per convincerla a lasciare la stanza di Feliciano e in quel momento la donna le rivelerà il suo reale legame con il ragazzo: "Non posso lasciare mio figlio". La marchesa sarà sconvolta dalla dichiarazione di Petra.

La grande sofferenza di Petra

La tragedia della morte di Feliciano lascerà tutti senza parole e la sofferenza di Petra sarà indescrivibile. La donna continuerà a vegliare su suo figlio e chiederà di essere lasciata da sola con il suo dolore.

Romulo, tuttavia, avrà delle precise regole da rispettare e prima del funerale bisognerà preparare Feliciano e vestirlo per la funzione. Il maggiordomo entrerà nella stanza di Petra per convincerla ad uscire, ma lei non vorrà saperne. Petra rifiuterà di lasciare il corpo di Feliciano e non ascolterà neanche le motivazioni di Pia che si vedrà in seria difficoltà. La governante e Romulo non sapranno proprio come comportarsi e alla fine Pia deciderà di andare a parlare con Cruz, contravvenendo alle regole del palazzo.

L'insolita richiesta per Cruz

Pia si presenterà da Cruz per spiegarle la situazione, dicendo che Petra è profondamente addolorata e non riesce a lasciare la stanza di Feliciano. "So di andare contro le regole, ma devo chiedervi un favore", dirà Pia alla marchesa.

"Ho pensato che lei potrebbe essere l'unica persona in grado di convincerla". Cruz sarà sorpresa dalla richiesta: "Dovrei scendere ai piani della servitù?" chiederà. Pia le dirà che sarebbe per una buona causa e alla fine la marchesa non potrà fare altro che andare da Petra. La marchesa sarà molto dispiaciuta nel vedere la sua cameriera personale distrutta dal dolore e l'incontro tra le due donne sarà molto toccante.

Cruz, infatti, arriverà a commuoversi per la disperazione di Petra quando le darà le sue condoglianze. La marchesa spiegherà a Petra che purtroppo bisognerà preparare Feliciano per il funerale e la cameriera avrà una crisi di pianto. "Non posso lasciare mio figlio", urlerà Petra in lacrime, confessando per la prima volta alla marchesa il vero legame che la univa a Feliciano.

Cruz e Lorenzo sono i responsabili di tutto

Nelle puntate precedenti, Cruz ha ordinato l'omicidio di Curro alla battuta di caccia, ma a farne le spese è stato Feliciano. L'assistente di Curro, infatti, ha avuto una grave infezione dopo l'operazione per estrarre il proiettile ed è morto nel giro di poche ore. Probabilmente la commozione di Cruz nel vedere Petra è anche dovuta ai suoi sensi di colpa. Se lei e Lorenzo non avessero organizzato la battuta di caccia, infatti, Feliciano sarebbe ancora vivo. Teresa e Petra hanno maturato un certo livore nei confronti di Cruz e della sua famiglia perché hanno trascurato Feliciano per concentrare tutte le cure su Curro. Le donne, tuttavia, non immaginano che dietro la morte del ragazzo ci sia un piano diabolico architettato da Lorenzo e Cruz.