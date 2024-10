Le anticipazioni della soap tv La Promessa rivelano che un nuovo inquilino inizierà a vivere alla tenuta. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 4 novembre alle 19:35 su Rete 4, Simona e Candela, temendo per l’incolumità di Virtudes, la faranno pernottare nel palazzo dei marchesi. Nel frattempo, Alonso e Cruz retrocederanno Jana a sguattera. Curro e Manuel proveranno a fare qualcosa per Exposito, ma i loro tentativi saranno vani. Spazio anche alle vicende di Catalina e Pelayo, che andranno alle terme con Vera.

Simona e Candela fanno pernottare Virtudes a La Promessa

Virtudes, che frequenta il palazzo dei marchesi ormai da qualche settimana, continuerà a fare avanti e indietro per trovare sua madre. Simona e Candela, quindi, saranno in pensiero per la ragazza: le due cuoche temeranno per la sua incolumità. Per evitare di farla ritornare da sola a Lujan di notte, Simona e Candela decideranno di fare pernottare Virtudes a La Promessa. Catalina e Pelayo, invece, si prepareranno per fare il loro primo viaggio insieme. La figlia di Alonso, però, non essendo ancora sposata con il conte, non potrà viaggiare da sola con il suo fidanzato e, quindi, Vera si appresterà ad accompagnare i due innamorati.

Jana non è più una cameriera, ma diventa sguattera

Nel frattempo, Jana verrà punita dai marchesi per avere lasciato da solo Curro, nonostante le fosse stato impartito l’ordine di sorvegliarlo costantemente. Alonso e Cruz non saranno clementi con Exposito e prenderanno una drastica decisione nei confronti della loro collaboratrice: non sarà più una cameriera de La Promessa, ma retrocederà diventando una sguattera.

E mentre Exposito si occuperà dei lavori più faticosi da fare al palazzo, Curro e Manuel riterranno ingiusta la punizione dei marchesi. I due cugini, quindi, proveranno a fare cambiare idea a Cruz, ma non riusciranno nel loro intento. Petra, intanto, si occuperà di Ignacio De Ayala, ma scoprirà presto che il conte ha chiesto di avere lei come cameriera personale, soltanto per parlare della morte del loro figlio Feliciano.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jana si è occupata di Curro

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rete 4, Simona ha scoperto che suo figlio Antonio non ha voluto vederla. Nel frattempo, Alonso ha chiesto al dottor Bueno di fingere che Curro sia grave, mentre Jana si è presa cura di suo fratello. Durante il tempo passato insieme, Jana e Curro si sono scambiati confidenze. Maria e Salvador, invece, sono stati rimproverati da Romulo e Pia: il lacchè si è rivolto direttamente ad Alonso per chiedergli il permesso di sposarsi con Maria prima dell’unione fra Catalina e Pelayo.