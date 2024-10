Le anticipazioni settimanali de La Promessa relative a ciò che andrà in onda dal 14 al 20 ottobre 2024 rivelano che Maria e Salvador saranno costretti posticipare loro nozze e questo a causa di una regola imposta dai signori: i due non potranno sposarsi sino a6 quando non verrà, celebrato il matrimonio di Catalina e Pelayo. Feliciano invece, si aggraverà e per lui non ci saranno più speranze: morirà tra le braccia della madre Petra, lasciando un grande vuoto in tutti gli abitanti della tenuta.

Salvador furioso: le nozze con Maria devono essere rimandate

La nuova settimana di programmazione della soap Tv spagnola riprenderà dal momento in cui le condizioni di Feliciano si saranno aggravate. Maria e Salvador intanto, affronteranno Pia e Romulo per discutere della norma che li costringe a rimandare il loro matrimonio. I due infatti, seconda una regola imposta dai marchesi, dovranno posticipare le nozze sino a quando non verrà celebrato il matrimonio di Catalina e Pelyo. Questa imposizione manderà su tutte le furie Salvador che, incurante di ciò che gli hanno riferito Romulo e Pia, andrà a parlare direttamente con don Alonso per tentare di fargli cambiare idea. Il marchese non si muoverà dalla sua posizione e quindi le nozze di Maria e Salvador dovranno attendere.

Feliciano muore, Catalina e Pelayo organizzano le nozze

Alonso intanto, continuerà a credere che quanto accaduto durante la battuta di caccia non sia stato un incidente ma un tentato omicidio. Curro continuerà ad essere incosciente mentre Feliciano, dopo aver contratto un'infezione, sarà ormai in fin di vita. Teresa e Petra saranno disperate soprattutto dopo che il medico dirà loro che non ci sarà più nulla da fare.

Feliciano poco dopo morirà tea le braccia della madre, lasciando un grande vuoto in tutti gli abitanti de La Promessa. Continueranno intanto i preparativi per il matrimonio di Catalina e Pelayo. Jeronimo cercherà di ostacolarli cercando poi di convincere Pelayo a non sposarsi. Alla tenuta arriverà invece il conte de Ayala, un vecchio amico di Cbruz e del barone Juan.

Calo di ascolti per La Promessa nel weekend

La Promessa ha subito un calo negli ascolti durante l'ultimo weekend. Da quando si è sposta su Rete 4, la soap Tv spagnola va infatti in onda anche il sabato e la domenica sempre nella fascia pre serale delle 19:45. I dati di ascolto però non sono confortanti visto che nel weekend del 5 e 6 ottobre lo sceneggiato si è attestato intorno al 4% di share, contro il 5% ottenuto durante i giorni feriali. Il cambio di rete non ha giocato, visto che quando andava in onda su Canale 5, la serie faceva il 17% di share con una media superiore a 1,5 milioni di telespettatori a puntata.