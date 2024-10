Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa annunciano guai in vista per il conte De Ayala. Il padre di Feliciano, infatti, non sarà amato per il suo atteggiamento scortese: anche Cruz non lo sopporterà. La marchesa, quindi, chiederà a suo marito di intervenire. Alonso, pertanto, caccerà l’uomo dalla tenuta, ma il conte umilierà il marchese svelando la sua storia d’amore con Margarita. Spazio anche alle vicende di Pia, che sarà preoccupata per suo figlio Diego, malato.

Alonso caccia il padre di Feliciano da La Promessa

Il padre di Feliciano non renderà la vita facile agli abitanti del palazzo.

Cruz: non tollerando più la presenza del suo vecchio amico, chiederà ad Alonso di cacciarlo da La Promessa. Il marchese non potrà fare altro che eseguire la richiesta di sua moglie, ma resterà spiazzato quando Ignacio De Ayala lo umilierà annunciando di essere fidanzato con Margarita. Alonso andrà su tutte le furie, ma concorderà comunque sulla necessità di calmare gli animi. Martina, vista la situazione, non riuscirà a tranquillizzarsi.

Cruz spera che Margarita e Ayala lascino La Promessa

Cruz, da parte sua, sarà felice dell’annuncio dell’unione di Margarita con il padre di Feliciano, in quanto vedrà questa come un’opportunità per sbarazzarsi di entrambi pensando che, dopo il matrimonio, il conte De Ayala e sua cognata lasceranno La Promessa.

Spazio anche alle vicende di Pia, che sarà in ansia per la salute di suo figlio Diego: la governante porterà il piccolo al palazzo dei marchesi. Petra, intanto, desiderosa di mettere in cattiva luce la collega, rivelerà a Cruz che Diego è alla tenuta. La marchesa minaccerà Pia: o porta suo figlio lontano da casa sua oppure verrà licenziata.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Curro ha avuto un attacco di panico

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro ha avuto un attacco di panico quando sua zia Cruz gli ha rivelato che Feliciano è morto. Nel frattempo, Petra e Teresa sono state sconvolte dalla prematura scomparsa del loro amato.

Spazio anche alle vicende di Manuel, che ha partecipato a una competizione aeronautica e ha conquistato un posto in finale. Maria e Salvador, invece, hanno scoperto di dover rimandare il loro matrimonio, poiché quello di Pelayo e Catalina avrà la precedenza. Romea ha quindi chiesto ad Alonso la possibilità di sposarsi prima di sua figlia, spiazzando il marchese con la sua proposta. Vera, invece, è andata a fare un picnic con Lope.