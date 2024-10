La trama della nuova puntata della soap opera La rosa della vendetta in programma domenica 20 ottobre in prima serata su Canale 5 rivela che Ibrahim obbligherà Zafer Pehlivan (Ayda Aksel) a distruggere le nozze - appena celebrate - tra Deva (Melis Sezen) e Gulcemal (Murat Unalmis).

Gulendam, invece, scoprirà che suo fratello ha amputato il dito di suo marito Mert durante il suo rapimento.

Ibrahim in ansia per il rapimento di Deva

Ibrahim minaccerà di raccontare a Deva che Gara è sua madre Firuze per convincerla a non sposarsi. Ipek (Meltem Akçöl) - udita la conversazione - affronterà la donna, accusandola di aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire.

Il dottore, intanto, annuncerà che Gulendam e il bambino sono fuori pericolo con grande gioia di tutti, compresa Zafer. Quest'ultima verrà cacciata da Canan e Armagan quando tenterà di far visita alla figlia. Armagan farà poi pace con la sorella quando gli confesserà di averlo trattato male solo perché gelosa della sua vita.

Gulcemal, invece, arriverà in ospedale per rapire Deva e Mert che verrà attirato con una scusa da Vefa. Ibrahim e Ipek - molto in ansia per la situazione - allerteranno la polizia per poi presentarsi sotto l'abitazione di Gulcemal, il quale farà ritorno a casa insieme a Deva e Mert (Edip Tepeli). Ibrahim, a questo punto, chiederà a sua figlia di far ritorno a casa ma l'uomo gli mostrerà il certificato del loro matrimonio.

Il pubblico scoprirà che Gulcemal e Deva si sono sposati su una scogliera con Mert come testimone e per questo non c'è stato nessun rapimento.

Gulendam scopre che Gulcemal ha amputato il dito di Mert

Gulendam apparirà preoccupata per Mert, reo di non rispondere al telefono. La mattina seguente, la donna si farà dimettere dall'ospedale alla scoperta dell'amputazione del dito di suo marito da parte di Gulcemal.

Ibrahim, intanto, si recherà da Zafer per convincerla a distruggere le nozze tra Deva e Gulcemal. La donna non si farà intimidire dalle minacce del consuocero, informandolo che si è appena fatta una nemica, dato che aveva già intenzione di rovinare la felicità del figlio.

Riepilogo delle puntate precedenti de La rosa della vendetta

Nelle puntate precedenti de La rosa della vendetta andate in onda ad ottobre su Canale 5, Ibrahim - sconvolto dalla scelta di Deva di sposare Gulcemal - aveva chiamato Gara chiedendole di impedire le nozze.

Intanto, Deva ha iniziato a temere di aver perso Gulcemal quando lui ha rifiutato la sua chiamata. Gulendam, a questo punto, ha domandato a suo marito se fosse opera sua. Ma Mert le ha risposto che aveva chiesto a Ibrahim di impedire la cerimonia. I due sono stati interrotti dall'arrivo di Ibrahim e Ipek. La sorella di Gulcemal ha rischiato di picchiare Ipek, ma suo marito è arrivato in tempo per evitare il peggio.