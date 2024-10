"Vorrei che fossi morta": con queste parole Kemal ferirà Zeynep dopo aver scoperto che è incinta di Emir. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nelle prossime puntate Kemal sarà nuovamente deluso da Zeynep e si pentirà di aver creduto che fosse cambiata. Nel frattempo continueranno le indagini per la morte di Ozan: Kemal e Nihan saranno decisi a scoprire cosa nascondono Emir e Zeynep.

La nuova vita di Zeynep

Zeynep inizierà una nuova vita cercando un lavoro in caffetteria e andando a vivere con Hakan. La ragazza farà di tutto per riscattarsi agli occhi di Kemal, ma non sarà semplice.

Zeynep salverà la vita a Nihan donandole il suo sangue e da quel momento Soydere inizierà ad aprire un piccolo spiraglio nel loro rapporto. Quando Kemal rapirà Deniz, inoltre, la telefonata di Zeynep sarà fondamentale per evitare la polizia. Tutto questo servirà a riavvicinare un po' i due fratelli, ma Kemal continuerà sempre a diffidare di Zeynep, perché sentirà che la ragazza gli sta nascondendo ancora qualcosa di importante che riguarda Emir e Ozan. La certezza per Kemal arriverà quando lui e Nihan andranno a parlare con un infermiere in servizio il giorno della morte del ragazzo. Il testimone rivelerà di aver visto una donna uscire dalla stanza di Ozan e la sua descrizione corrisponderà a Zeynep.

L'infermiere, inoltre, smentirà la versione di Emir affermando che in quel momento non c'erano medici nella camera del paziente. Kemal si recherà a casa della sorella, deciso a scoprire una volta per tutte cosa non gli ha ancora detto sul giorno dell'omicidio.

I sospetti di Kemal su Zeynep

Zeynep si troverà a casa di Hakan e si metterà alla ricerca del bottone che il poliziotto ha trovato, quando busserà alla porta Kemal.

I due prenderanno un tè, ma Soydere non perderà tempo e chiederà subito a sua sorella cosa c'è che non va. Zeynep, infatti, avrà una brutta faccia e sembrerà molto agitata per qualcosa. "Mi stai nascondendo di nuovo qualcosa", dirà Kemal, ma la ragazza gli dirà che non ha nulla. "Sto facendo di tutto per essere una buona sorella".

Kemal sarà più chiaro: "Eri in ospedale il giorno della morte di Ozan?". Zeynep non potrà negare e con le lacrime agli occhi ammetterà di essere stata da suo marito intorno alle 17. Kemal andrà a verificare e la morte di Ozan risulterà a un orario precedente, quindi tornerà da Nihan a dirle tutto. Soydere non sospetterà di sua sorella, ma sarà certo che Zeynep stia coprendo qualcuno e probabilmente si tratta di Emir. Kemal andrà sa sua sorella e la metterà ancora sotto pressione, urlandole di dirgli la verità: "Ti stanno mettendo contro di me". Zeynep andrà in panico e rivelerà a Kemal l'ultima verità che si aspettava: "Sono incinta di Emir". Soydere sarà sgomento per l'ennesimo errore di sua sorella: "Cosa ci faccio qui?", dirà l'uomo con una grande delusione.

Kemal dirà a Zeynep di aver sbagliato a volerla aiutare e le volterà le spalle. Prima, però, la ferirà con una frase che la ragazza non potra dimenticare: "Vorrei che fossi morta". Zeynep piangerà disperata per la severità di Kemal che però non tornerà sui suoi passi: "Se fossi morta almeno sarei addolorato per te". Soydere andrà via, lasciando Zeynep in preda alla solitudine.

La confessione di Efsane è stata molto importante

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal hanno unito le loro forze per fare chiarezza sulla morte di Ozan. I due hanno avuto la certezza del coinvolgimento di Emir grazie alla confessione di Efsane: "Ha detto stacca la spina". Nihan e il suo innamorato sono ripartiti dal litigio con Kozcuoğlu in cui l'uomo ha detto che Zeynep era in ospedale quando è morto Ozan.

Il poliziotto, inoltre, ha confermato a Kemal che Ozan è stato ucciso e qualcuno ha cambiato la scena del delitto per far sembrare che il ragazzo si fosse tolto la vita. Gli elementi a disposizione di Kemal e Nihan, tuttavia, sono ancora molto pochi, soprattutto considerando il fatto che Emir è sempre all'erta e sa che deve tutelarsi.