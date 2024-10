Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 23 ottobre, alle 20:50 su Rai 3, Diana avrà un piccolo incidente durante il suo percorso di riabilitazione e la cosa allarmerà particolarmente Nunzio. Nel frattempo Manuel sarà molto preoccupato per suo padre Damiano, mentre Manuela non otterrà l’esito sperato all’esame. Alberto, invece, ricomincerà la sua vita dopo quanto accaduto con Angelo Torrente.

Nunzio in ansia per l'incidente di Diana

Diana Della Valle continuerà il suo percorso di riabilitazione dopo l'incidente di qualche mese fa.

Per lei non ci saranno buone notizie: avrà un piccolo incidente durante la riabilitazione. Le anticipazioni non chiariscono ancora cosa accadrà, ma questo evento allarmerà Nunzio Cammarota, preoccupato per la salute della fidanzata. Nel frattempo, Manuela dovrà affrontare una delusione: non otterrà i risultati sperati all’esame universitario. Per lei sarà un momento di riflessione, in quanto dovrà riconsiderare la gestione della sua vita a causa dei troppi impegni che la distoglieranno dallo studio.

Manuel è in ansia per Damiano

Manuel avrà altre preoccupazioni: sarà in ansia per suo padre Damiano. A causa della delicata situazione familiare, reagirà in modo inaspettato all’ennesima provocazione di Pasquale.

In passato Manuel aveva preso un bastone per picchiare il figlio di Luisa dopo essere stato bullizzato, ma don Antoine, fortunatamente, era intervenuto in tempo. Le anticipazioni della soap non svelano se il figlio di Rosa picchierà Pasquale o quale iniziativa prenderà con il vicino di casa. L'avvocato Palladini, invece, deciderà di ricominciare la sua vita, lasciandosi alle spalle le ultime tristi vicende che l’hanno visto coinvolto con il boss Angelo Torrente.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Marina è andata a Londra

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate, Marina ha scoperto che Roberto l’ha tradita con Lara Martinelli. La donna ha fatto così le valigie, ed è andata a Londra da sua figlia Elena e da sua nipote Alice. Ferri è rimasto a Napoli e ha scoperto che è stata suor Maura ad aggredirlo.

Nel frattempo, il giudice ha emesso la sentenza riguardante l'affidamento del piccolo Tommaso: Lara e Magdalena sono state ritenute colpevoli e devono scontare la loro pena dietro le sbarre. Spazio anche alle vicende di Nunzio Cammarota, che ha parlato chiaramente a Rossella Graziani, informandola di non avere intenzione di lasciare Diana Della Valle.