Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che il losco piano di Engin Tilmen proseguirà anche dal carcere. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 novembre, Engin manipolerà Parla, che, sotto pressione, tenterà di togliersi la vita. Successivamente, Neva andrà in prigione da Engin, ma troverà l’avvocato privo di sensi, portando a una corsa in ospedale. Ceylin e Ilgaz riusciranno a impedire a Meltem di somministrare una sostanza sospetta a Elif. Ci sarà spazio anche per le vicende di Eren, che rivelerà a Ozlem di aver scoperto che Tugce è sua figlia.

Parla tenta il suicidio per colpa di Engin

Engin tramerà alle spalle di tutti i suoi nemici anche da dietro le sbarre. Questa volta, sarà Parla a finire nel suo mirino, minacciandola e costringendola a partecipare a una gara. Successivamente, la ragazza tenterà il suicidio a causa delle pressioni. Nel frattempo, la cella di Engin verrà perquisita e le guardie troveranno un cellulare nascosto sotto il materasso.

Ceylin e Ilgaz continueranno a indagare su quanto accaduto alla figlia di Meltem e sugli strani malesseri che l’accompagnano da tempo. Si presenteranno a casa di Meltem e riusciranno a impedire in tempo che la donna somministri una sostanza sospetta alla figlia Elif. Grazie all’intervento di Ceylin e Ilgaz, la ragazzina verrà ricoverata in ospedale.

Engin viene ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Neva andrà in carcere per incontrare Engin, ma lo troverà privo di sensi. Engin verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nel frattempo, Eren chiederà a Ozlem di incontrarsi in segreto: vorrà rivelare alla sua ex compagna di aver fatto un test di paternità. Il poliziotto svelerà alla donna di essere al corrente che Tugce sia sua figlia.

Quest'ultima, ancora ignara che Eren sia suo padre, gli chiederà aiuto per salvare sua madre dalle violenze di Fatih.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Engin è stato arrestato per l'omicidio di Inci

Nelle puntate precedenti di Segreti di famiglia andate in onda su Canale 5, Cinar è stato arrestato per l’omicidio di Inci, ma successivamente è emerso che non è stato lui a togliere la vita alla ragazza.

Ilgaz e Ceylin hanno proseguito le indagini con Eren, tendendo una trappola a Yecta ed Engin, sospettando che fosse uno di loro ad aver ucciso Inci. Grazie al piano architettato, Ceylin è venuta a sapere che è stato il suo collega ed ex compagno di scuola a uccidere sua sorella. Engin è stato arrestato con l’accusa di omicidio.