Nelle prossime puntate di Endless love, Emir si troverà davanti a un bivio. Sta attraversando un momento difficile, a causa della sua holding che potrebbe andare in bancarotta, ma Kemal gli farà una proposta: se firmerà l'accordo di divorzio con Nihan, lui pagherà i debiti della sua azienda. Emir farà tale proposta a malincuore, ma salverà il buon nome della sua azienda firmando il divorzio e Nihan, finalmente, sarà una donna libera.

Il brutto momento di Emir

Kemal sa che Emir tiene a due cose: Nihan e l'azienda. Per quanto riguarda quest'ultima, non passerà un bel periodo.

Sarà sommerso di debiti ed Emir dovrà gestire tutto da solo, visto che Galip si troverà in carcere, mentre Asu sarà ricoverata in un centro psichiatrico.

Emir troverà anche una soluzione per salvare l'azienda, ovviamente con i suoi soliti trucchi, ma non riuscirà a compiere il suo ennesimo progetto diabolico. Tuttavia, ci sarà una persona con la soluzione in tasca: Kemal. Ovviamente, non farà le cose senza ricevere nulla in cambio: lui sarà disposto a pagare i debiti della sua azienda, ma in cambio vorrà che Emir conceda il divorzio a Nihan e che, finalmente, la renda una donna libera.

Kemal conosce le truffe commesse da Emir

I due avranno un teso faccia a faccia, dove Kemal esporrà a Emir le sue condizioni: "Firmerai l'accordo di divorzio e davanti al giudice non farai nessun tipo di discussione: vi separerete subito.

In questo modo, potrai mantenere le azioni della tua azienda. Un'altra cosa: la custodia di Deniz rimarrà a Nihan e non dovrai pretendere in alcun modo di vedere la bambina".

Emir non sembrerà intenzionato a firmare le carte che gli presenterà Kemal, ma quest'ultimo avrà un asso nella manica: un documento che prova che Emir è a capo di una banda criminale: "Questa è la tua firma sotto un accordo per un lavoro illegale che hai fatto in miniera: riciclaggio di denaro, documenti rubati.

Praticamente fai parte della criminalità organizzata".

Emir mette la sua firma e divorzia da Nihan

Emir sarà stupito di tutto questo, soprattutto quando scoprirà che Kemal sa tutto grazie a Galip. In realtà, il padre non l'ha tradito, ha dovuto rivelare la cosa sotto minaccia: se non l'avesse fatto, l'avrebbero ucciso. A quel punto, a Emir non resterà che firmare l'accordo di divorzio.

Penserà a Nihan, a Deniz, ma il cognome della sua famiglia sarà più importante. "Ti sto solo dando un vantaggio per poter vincere di nuovo", dirà Emir, "questo sarà solo l'inizio di una guerra più grande. Adesso sto firmando con del semplice inchiostro, ma la prossima volta lo farò con il tuo sangue".

A ogni modo, Emir firmerà l'accordo di divorzio e Nihan sarà finalmente libera di viversi la sua storia d'amore con Kemal.