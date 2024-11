Galip finirà in prigione per i suoi reati nelle prossime puntate di Endless Love e saluterà in lacrime Emir e Asu: "Vi voglio bene figli miei". Le anticipazioni rivelano che grazie alle indagini della detective Mercan, con l'aiuto di Kemal e Ayhan, si scoprirà che Galip ha tentato di uccidere Leyla e tempo fa ha sotterrato dei rifiuti radioattivi in un terreno. Il giudice deciderà per il carcere immediato in attesa del processo, perché temerà una fuga dell'imputato. Per Kemal sarà una vittoria e con Nihan inizierà a vedere uno spiraglio per la loro libertà.

La scoperta di Leyla

Nihan e Kemal sembreranno essere sulla strada giusta per la libertà, perché saranno scoperti alcuni reati commessi da Galip. Tutto avrà inizio quando Leyla si accorgerà di una strana malattia che ha colpito molti bambini della scuola di cui si occupa. La donna indagherà a fondo e riuscirà a scoprire che nel terreno in cui i bambini giocavano erano stati seppelliti dei rifiuti radioattivi per ordine di Galip. Leyla riuscirà ad ottenere le prove da una donna che la aiuterà per fare giustizia e si recherà da Kozcuoğlu per affrontarlo a muso duro. Galip si sentirà messo alle strette e ordinerà a uno dei suoi uomini di uccidere Leyla.

Quest'ultima sarà colpita dal sicario a un passo dal garage di Ayhan che disperato chiamerà un'ambulanza.

I medici non saranno ottimisti e prepareranno Kemal, Vildan e Ayhan al peggio, ma fortunatamente Leyla si riprenderà dopo giorni di coma. Galip proverà a scappare in Cile con l'aiuto di Asu, ma la sua fuga sarà fermata da Ayhan, che lo catturerà per farsi giustizia da solo.

Il saluto di Galip ai suoi figli

Galip passerà dei momenti terribili da solo con Ayhan che dopo averlo rapito minaccerà di buttarlo in un tritarifiuti.

Kemal riuscirà a fermare il suo amico appena in tempo, dicendogli che Leyla presto starà bene e se si macchiasse dell'omicidio di Galip non potrebbe starle accanto. Poco dopo arriverà anche la polizia che grazie alle indagini della detective Mercan metterà Galip con le spalle al muro. Kozcuoğlu finirà davanti al giudice con due accuse molto gravi: il tentato omicidio di Leyla e lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi.

Il giudice chiederà del tempo per recuperare tutte le prove del caso, ma deciderà la carcerazione immediata Galip in attesa del processo.

L'uomo si sentirà per la prima volta davvero sconfitto e in lacrime saluterà Emir con un abbraccio. "Vi voglio bene figli miei", dirà a lui e ad Asu, "Vi chiedo scusa". Emir sarà molto duro con suo padre e non riuscirà a dargli conforto, perché si renderà conto che Kemal sta vincendo. Nihan e il suo amato, invece, esulteranno e vedranno la loro libertà sempre più vicina.

La scomparsa di Asu e l'arresto di Kemal

Nelle puntate in onda in Italia Asu sta cercando un modo per evitare che la polizia risalga a lei interrogando Gurcan. La donna ha studiato un piano con Tufan e ha inscenato la sua morte facendo trovare nella sua stanza molto sangue.

Asu è sparita nel nulla e la polizia ha iniziato a indagare per scoprire il potenziale omicida della donna.

Il primo sospettato è stato Kemal che qualche sera prima della scomparsa ha minacciato sua moglie davanti ai vicini. La detective Mercan che si sta occupando del caso, inoltre, ha trovato delle macchie di sangue sulla maglietta di Kemal e ha ordinato il suo arresto.