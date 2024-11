Nelle prossime puntate di Endless love, Zeynep potrebbe cambiare la vita di Emir e mandarlo in carcere. Entrerà in possesso del video in cui si vede Emir caricare la pistola usata da Ozan per uccidere Linda. Quel video era destinato a Kemal, ed era stato inviato dal signor Hakki, ma il ragazzo non l'ha mai ricevuto perché si trovava in carcere. Cosa deciderà di fare Zeynep? Darà il video al fratello?

Fehime ha custodito per tanto tempo un video importante su Emir

Fehime ha custodito per tanto tempo la roba di Kemal, quella che aveva raccolto da casa sua dopo che era finito in prigione per aver tentato di uccidere Emir.

Kemal non ha mai voluto indietro quella roba, ma Fehime crederà che sia arrivato il momento di ridargliela, anzi, userà questa scusa per andare a casa sua. In realtà, vorrà solo rivedere Zeynep, che ormai vive con il fratello.

La ragazza, però, in quel momento si troverà da tutt'altra parte. Interpellata dalla madre al telefono, le chiederà di rientrare a casa: sarà sua premura farle visita quando il padre sarà al lavoro, visto che Hüseyin non vuole ancora vedere la figlia.

Zeynep entra in possesso di un video

Zeynep passerà dalla madre e riceverà le sue coccole. Quando sarà pronta ad andare via, Fehime le darà lo scatolone con gli effetti personali di Kemal. La ragazza verrà incuriosita da un pacchetto ancora chiuso, spedito a Kemal da un mittente anonimo.

Lo aprirà e troverà una lettera e una chiavetta Usb.

Zeynep approfitterà del fatto di essere ancora dalla madre per usare il suo portatile e vedere il contenuto della chiavetta. È un video registrato da una microcamera che riguarda l'omicidio di Linda, la ragazza che è stata uccisa da Ozan durante una notte di bagordi.

Zeynep ha la conferma: dietro l'omicidio di Linda c'è la mano di Emir

In quel video si vede chiaramente che Karen e Linda sono state truffate da Emir, perché entrambe pensavano che Linda sarebbe morta per finta, simulando l'omicidio con una pistola finta e degli effetti speciali che, solitamente, vengono impiegati nel cinema.

Emir, invece, ha sostituito la pistola finta con una vera e carica, per questo Ozan, quando ha premuto il grilletto contro Linda, l'ha uccisa.

Zeynep rimarrà senza parole davanti a questo video e leggerà la lettera allegata alla chiavetta usb. "Kemal, metti da parte il bene che provi per me. Usa il video che ti ho inviato, anche perché non riesco più a controllare le emozioni di Asu. Riceverai questo video quando sarò morto e se non riuscirò a punire i Kozcuoğlu come meriterebbero. Kemal, garantiscimi una giustizia, non lasciarli scappare con tutti i crimini che hanno commesso. Sono sicuro che farai il necessario contro i Kozcuoğlu. Hakki Alacahan".

È stato il signor Hakki a mandare quel video a Kemal, sperando che potesse rendergli giustizia.

Kemal invece, quando l'ha ricevuto, si trovava già in carcere. Se solo l'avesse ricevuto prima, probabilmente sarebbe riuscito a far finire in carcere Emir e a essere libero con Nihan. Quel video, però, sarà nelle mani di Zeynep e chissà cosa deciderà di fare.