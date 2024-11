Emir ordinerà ai suoi uomini di bruciare vivo Kemal nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Nihan tornerà nella casa che ha comprato per lei e Kemal e la troverà in fiamme. La donna si precipiterà per salvare la vita al suo amato ed Emir guarderà tutta la scena da lontano. Kozcuoğlu tremerà all'idea di poter perdere Nihan e proverà a fermarla, ma in quel momento arriverà Hakan che gli impedirà di muoversi.

Nihan e Kemal felici per poco

La storia d'amore di Nihan e Kemal subirà una battuta d'arresto quando Tarik confesserà l'omicidio di Ozan.

Per la figlia di Vildan sembrerà impossibile tornare a guardare negli occhi Kemal, che non avrà il coraggio di fare un passo verso di lei.

A risolvere la situazione sarà inaspettatamente Tarik che chiederà di parlare con Nihan e le consiglierà di stare accanto a Kemal perché lui non potrebbe vivere senza di lei. Nihan deciderà di salvare il suo amore e comprerà una casa in cui vivere con Deniz e Kemal, lontani da Emir a cui annuncerà il divorzio. Per Nihan e Kemal saranno ore meravigliose, ma Kozcuoğlu sarà sempre in agguato e non avrà nessuna intenzione di lasciare in pace sua moglie. Emir telefonerà alla polizia e denuncerà Nihan per un'attività illegale nell'azienda intestata a lei. La donna sarà arrestata e portata in carcere, ma grazie all'aiuto di Zehra riuscirà a tornare presto in libertà e continuerà a sognare con Kemal un futuro insieme.

L'ennesimo piano di Emir

Emir sarà furioso nel vedere Nihan tornare da Kemal e sistemare con lui la nuova casa e deciderà di spezzare il loro sogno per sempre. Kozcuoğlu ordinerà ai suoi uomini di sbarazzarsi di Kemal e distruggere la casa. Nihan dovrà andare in città a ritirare le vernici e Kemal dovrà restare da solo. Questa sarà l'occasione giusta per gli uomini di Emir che sorprenderanno Soydere e lo addormenteranno con una sostanza.

Kemal crollerà e nel frattempo i collaboratori di Kozcuoğlu daranno fuoco alla casa.

Quando Nihan arriverà al negozio di vernici noterà uno strano atteggiamento nel commesso, che esiterà a darle la merce, come se stesse prendendo tempo.

Colta da un brutto presentimento, Nihan correrà alla casa nel bosco e la troverà in fiamme.

Il suo primo pensiero sarà per Kemal che rischierà di bruciare e senza pensare al pericolo sarà pronta a sfidare il fuoco pur di salvare il suo amato. Emir osserverà la scena e vedendo sua moglie rischiare avrà paura di perderla e le correrà incontro, ma in quel momento arriverà Hakan. Il poliziotto punterà una pistola contro Emir, colpevole di averlo costretto a lasciare Zeynep all'altare.

La proposta di nozze per Zenyep

Nelle puntate in onda in Italia, Zeynep è finita in commissariato per l'omicidio di Ozan, ma Emir le ha spiegato come rispondere alle domande. La ragazza ha detto alla polizia di aver aggredito suo marito con il cuscino per soli due secondi e di aver lasciato la stanza dell'ospedale quando lui era ancora vivo.

Hakan ha preso a cuore la storia di Zeynep e le ha chiesto di sposarlo, certo di poter dare a lei e al suo bambino una vita migliore. La ragazza ha accettato la proposta, ma è evidente che il suo cuore appartiene solo a Emir, il padre di suo figlio.