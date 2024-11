Vildan avrà una crisi nervosa quando Hakan le comunicherà che Ozan è stato ucciso e dovranno riaprire le indagini. Le anticipazioni di Endless Love di giovedì 14 novembre rivelano che Leyla riuscirà a calmare sua sorella con un farmaco, mentre la donna continuerà ad urlare: "Chi l'ha ucciso?". Nel frattempo, Zeynep arriverà in ospedale con Nihan e sarà subito soccorsa da una ginecologa che la tranquillizzerà sulla gravidanza. Infine, Emir si accorgerà che Zeynep non è in casa e noterà delle macchie di sangue sul pavimento.

La visita di Hakan sconvolgerà Vildan

Hakan busserà alla porta di Vildan per chiederle di firmare l'autorizzazione per l'autopsia sul corpo di Ozan. "Deve firmare questo documento per autorizzare a riaprire la tomba di suo figlio", spiegherà il poliziotto alla donna. Vildan avrà un crollo: "Ozan è stato ucciso?", chiederà ad Hakan che proverà a calmarla ma non ci riuscirà. La madre di Nihan, in preda ad una crisi, si avvicinerà al poliziotto per aggredirlo: "Chi l'ha ucciso?" continuerà a chiedere urlando, ma non otterrà risposta. Leyla, Efsane ed Eda riusciranno a trattenere Vildan che sarà fuori di sé al pensiero che qualcuno possa aver tolto la vita a suo figlio. Mujgan assisterà dispiaciuta alla scena, mentre Leyla farà iniettare un calmante a sua sorella.

Nel frattempo, Nihan porterà Zeynep in ospedale per tentare di salvare il suo bambino dopo l'aggressione e la ragazza sarà subito soccorsa. Kemal si troverà lì per caso e verrà a sapere da Nihan del litigio tra lei e Zeynep avvenuto poco prima. Soydere spiegherà alla sua amata che è certo che Zeynep sia stata incastrata e che non abbia ucciso Ozan ma non sa come dimostrarlo.

La visita di Zeynep in ospedale

La dottoressa farà un'ecografia a Zeynep e le dirà che nonostante tutto il suo bambino sta bene. "Si tratta di una gravidanza a rischio", spiegherà la dottoressa raccomandando a Zeynep di stare a riposo per i prossimi mesi. Nel frattempo, Emir andrà a casa di Zeynep, ma la troverà vuota. L'uomo noterà delle macchie di sangue sul pavimento e temerà per suo figlio.

Emir chiamerà subito Asu che però non saprà dargli delle risposte su cosa sia successo a Zeynep. Kozcuoğlu sarà furioso con sua sorella che avrebbe dovuto occuparsi di Zeynep e telefonerà a Tufan, chiedendogli di cercare in tutti gli ospedali della zona. Tra Asu ed Emir ci sarà una discussione perché lei insisterà sul consegnare Zeynep alla polizia, mentre lui ribadirà che non possono assolutamente farlo. "Ha mio figlio in grembo", urlerà Emir facendo restare Asu senza parole.

La corsa di Emir dopo aver saputo della gravidanza di Zeynep

Nelle puntate precedenti, Asu ha spiegato a Emir che per loro l'unica soluzione era consegnare Zeynep alla polizia come unica colpevole della morte di Ozan. La donna ha convinto suo fratello che in questo modo oltre a discolparsi a vicenda riuscirebbero anche finalmente a dividere Kemal e Nihan.

Emir ha accettato la proposta di Asu e ha fatto rapire Zeynep per consegnarla a Nihan, ma proprio in quel momento ha saputo da Hakan che la donna era incinta di lui. Emir non ha perso tempo ed è corso a salvare Zeynep pur di impedire che la madre di suo figlio finisse in prigione.