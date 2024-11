Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Zeynep cambierà idea sulle nozze con Hakan e lo comunicherà a Fehime nella puntata di giovedì 5 dicembre. "Non lo amo, mamma", continuerà a ripetere Zeynep a sua madre che però proverà a convincerla a tornare sui suoi passi. Nel frattempo, Emir farà a Zeynep una proposta chiedendole di occuparsi della prima proprietà del loro figlio fino ai suoi 18 anni.

I dubbi di Zeynep sul suo futuro

Hakan andrà a casa Soydere e sarà accolto con molto entusiasmo da Fehime e Huseyin, ma non da Zeynep, Quest'ultima si renderà conto di non poter sposare un uomo solo per accontentare i suoi genitori e sarà molto chiara con il poliziotto.

Zeynep spiegherà ad Hakan che purtroppo non riesce a dimenticare Emir e non sarebbe giusto prenderlo in giro. Fehime non approverà affatto la scelta di sua figlia e tenterà più volte di farle cambiare idea. "Non puoi crescere un figlio da sola", dirà la donna a Zeynep che continuerà a gridare i suoi sentimenti "Non lo amo, mamma". Fehime insisterà sul fatto che Zeynep imparerebbe a volere bene ad Hakan una volta sposati: "Lasciati andare, ti abituerai a lui".

Fehime si siederà accanto a sua figlia e le chiederà di fare uno sforzo per il bambino che ha in grembo se non vuole farlo per i suoi genitori. "Sposati con Hakan", dirà ancora prima di lasciare Zeynep da sola nella sua stanza.

La proposta di Emir per Zeynep

Zeynep sarà molto combattuta, perché pur non amando Hakan saprà bene che Emir non ricambierà mai i suoi sentimenti. Kozcuoğlu, però, continuerà a tormentare la sorella di Kemal e la chiamerà per farle una proposta. Dopo aver saputo che Zeynep rinuncerà a sposare Hakan, Emir consegnerà alla donna un contratto molto importante.

"Sarà la prima proprietà di nostro figlio Poyraz", dirà Emir, "E tu te ne occuperai fino ai suoi 18 anni". Emir spiegherà a Zeynep che avrà a disposizione un appartamento proprio sopra alla nuova azienda e quindi non dovrà neanche sposarsi per lavorare. Emir sarà sempre molto chiaro con Zeynep e non le permetterà di farsi illusioni, spiegandole che sta facendo tutto questo solo per suo figlio.

Un riepilogo sull'amore di Hakan verso Zynep

Zeynep e Hakan si sono avvicinati molto negli ultimi mesi. Tra il commissario e la ragazza è nata un'amicizia e Hakan ha sempre fatto sentire il suo sostegno a Zeynep, ospitandola anche da lui. Le attenzioni di Hakan non sono bastate a far innamorare Zeynep, ormai ossessionata da Emir. Le cose sono cambiate quando Vildan ha sparato contro Zeynep e lei finita in ospedale in gravi condizioni. In questa situazione i medici hanno informato i Soydere del fatto che Zeynep è incinta Hakan si è fatto carico della sua gravidanza.

Il poliziotto ha annunciato a Fehime e Huseyn che presto avrebbe sposato la loro figlia. Al suo risveglio in ospedale, Zeynep ha accettato la proposta del poliziotto, decisa a lasciarsi alle spalle il suo passato con Emir.