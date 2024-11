Luca si sentirà in colpa per i problemi del centro d'ascolto di Giulia nelle puntate di Un posto al sole dall'11 al 15 novembre. Le anticipazioni rivelano che in quartiere la situazione diventerà ingestibile, perché gli abitanti rifiuteranno la presenza degli immigrati. Don Antoine e Giulia penseranno a come risolvere questo problema, mentre Luca si sentirà responsabile dei problemi della sua compagna e per la crisi del centro d'ascolto. In quartiere, infatti, si è diffusa la voce della sua malattia e nessuno lo crede più in grado di svolgere la professione da medico.

Giulia in crisi con il centro d'ascolto

Il centro d'ascolto di Giulia sarà in crisi a causa degli abitanti del quartiere che da qualche giorno rifiutano di ricevere gli stessi servizi offerti agli immigrati. Le condomine di Rosa, in particolare, nella puntata andata in onda martedì 5 novembre, hanno urlato ai vicini che Luca stava per mettere in pericolo la vita di una sua paziente. Le donne hanno affermato che De Santis non lavora più in ospedale perché ha l'Alzheimer e Giulia lo ha assunto nel suo centro per offrire un servizio scadente agli avventori. A nulla sono valse le ragioni della signora Poggi che ha difeso con coraggio Luca e la sua professionalità.

Nei prossimi giorni le voci su Luca si diffonderanno e lui si sentirà profondamente in colpa per i problemi lavorativi di Giulia.

A indispettire la gente del quartiere, però, sarà anche altro: la presenza degli immigrati. Gli abitanti del quartiere inizieranno ad abbandonare la parrocchia e non vorranno più saperne del centro d'ascolto, ma Giulia studierà una soluzione.

Giulia combatterà contro i pregiudizi

La signora Poggi chiederà a don Antoine di organizzare un dibattito per sensibilizzare la gente sull'uguaglianza, ma Rosa non sarà affatto d'accordo con lei.

La madre di Manuel proporrà una festa con cibo e bevande che certamente attrarrebbero di più gli abitanti del quartiere. Giulia considererà molto valida l'idea di Rosa, ma sarà come sempre troppo ottimista. Poco dopo, infatti, la signora Poggi incontrerà Gennaro e lo vedrà inveire contro un mendicante che a suo dire farebbe scappare i clienti.

Giulia difenderà l'immigrato e proverà a far ragionare Gennaro, ma lui sarà molto brusco e intimerà alla donna di tornare al suo ricco quartiere.

La sofferenza di Luca

Luca soffre molto per la sua malattia e la paura dell'impatto che potrebbe avere sulle altre persone lo ha sempre portato a nasconderla. De Santis ha confidato il suo problema a Giulia e Michele e più tardi aveva dovuto ammetterlo anche con Ornella. Quest'ultima aveva ritenuto opportuno che Luca lasciasse il suo lavoro da primario perché in un momento di distrazione stava davvero mettendo in pericolo la vita di un paziente. Dopo le sue dimissioni da primario, Luca ha iniziato un periodo molto difficile e l'invito di Giulia a collaborare con il centro d'ascolto gli ha ridato la voglia di reagire.