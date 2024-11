Clara deciderà di lasciare Napoli con Eduardo spegnendo le speranze in Alberto nelle puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 novembre. Le anticipazioni rivelano che Palladini sarà distrutto all'idea di doversi separare di nuovo da Federico e si sfogherà con Luca. Nel frattempo, Eugenio confiderà a Lucia di provare ancora sentimenti per Viola, mentre Rossella valuterà l'idea di lavorare all'estero per un periodo, come le ha suggerito Michele. Infine, Saviani scoprirà che le attività di Gigliotti non sono trasparenti e Marina sarà preoccupata per Alice.

Nunzio in difficoltà con Diana

Alberto sarà distrutto all'idea di poter perdere nuovamente Federico, perché Clara deciderà di trasferirsi con Eduardo e il bambino. Palladini troverà inaccettabile la scelta della sua ex compagna e temerà il momento in cui dovrà separarsi nuovamente da suo figlio. A stare accanto all'avvocato ci sarà Luca De Santis che come sempre non farà mancare il suo supporto. Nel frattempo, Eugenio dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e dopo essersi dichiarato a Viola affronterà Lucia. Il magistrato sarà molto chiaro con la sua collega e le dirà che ama ancora la sua ex moglie. Per Lucia sarà un duro colpo, anche perché Eugenio aveva iniziato con lei una relazione piuttosto seria e le aveva presentato anche Antonio.

Nel frattempo, Viola e Damiano progetteranno le loro vacanze di Natale e non riusciranno a trovare una soluzione che possa accontentare tutta la famiglia. Saranno giorni di difficili decisioni anche per Nunzio che ormai avrà le idee chiare e capirà di non poter proseguire la sua relazione con Diana. Per Cammarota, tuttavia, non sarà facile lasciare la sua fidanzata, soprattutto in un momento come questo in cui Diana sta ancora combattendo contro i suoi problemi di salute.

Rossella di fronte a una scelta importante

Rossella continuerà ad avere grosse difficoltà al lavoro e Michele correrà in suo aiuto con un consiglio inaspettato. Saviani suggerirà alla giovane dottoressa di fare un'esperienza all'estero: in questo modo si allontanerebbe dal primario e nello stesso tempo potrebbe arricchire le sue conoscenze in medicina.

Ci saranno grosse novità alla radio, perché Roberto farà pressioni su Filippo per liberare alcuni spazi pubblicitari da mettere a disposizione di Gagliotti. Le discussioni tra padre e figlio non mancheranno e a Michele non piacerà affatto l'entrata a gamba tesa del nuovo imprenditore. Saviani inizierà ad indagare sul lavoro di Gagliotti e scoprirà che le attività della famiglia non sono trasparenti. Questa informazione metterà in allarme anche Marina, preoccupata per Alice che le ha confidato di provare un forte interesse per Vinicio, il fratello minore dell'imprenditore.

Eugenio Nicotera rivuole la sua famiglia?

Eugenio tornerà a corteggiare Viola? Non si esclude che dopo aver parlato con Lucia, Nicotera decida di rifarsi avanti con la sua ex moglie.

Nelle scorse puntate Eugenio ha già rivelato a Viola di amarla ancora, ma non ha ricevuto nessuna risposta da lei. La reazione della donna è stata di forte stupore, ma ha preferito non dire nulla a Eugenio che probabilmente si aspettava qualche parola in più da lei. Viola è felice con Damiano, ma tra loro sorgono sempre dei problemi quando si tratta di organizzarsi, soprattutto a causa delle famiglie che hanno alle spalle. Inoltre, la donna sta vivendo con crescente difficoltà il lavoro rischioso di Damiano, ed Eugenio potrebbe sfruttare le fragilità della coppia per riavvicinarsi e corteggiare nuovamente la sua ex.