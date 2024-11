Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un colpo di scena riguardante Alfredo e Clara. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 11 dicembre alle 16 su Rai 1, Perico dichiarerà il suo amore a Boscolo, ma la Venere reagirà in modo inaspettato, fuggendo via. Nel frattempo, Rosa e Matteo discuteranno di Maria, mentre Elvira riceverà aiuto per confezionare il suo abito da sposa. Ci sarà spazio anche per le vicende di Odile, che rivelerà a Marta alcuni dettagli su Umberto.

Clara reagisce in modo inaspettato alla dichiarazione d'amore di Alfredo

Clara ha mantenuto segreta la sua infatuazione per Alfredo per mesi, finché Elvira non ha notato i sentimenti della sua amica per Perico. Nel frattempo, Boscolo ha voltato pagina con Jerome, dimenticando così la sua passione per il magazziniere de Il Paradiso. Le cose presto cambieranno, poiché Alfredo non riuscirà più a guardare in silenzio la nascente storia d'amore tra l'allenatore francese e Clara, decidendo che è arrivato il momento giusto per dichiarare il suo amore alla Venere. Quando Perico manifesterà apertamente i suoi sentimenti, Boscolo avrà una reazione inaspettata: fuggirà via sentendo le parole del ragazzo.

Nel frattempo, Rosa parlerà con Matteo di Maria, riuscendo a far vedere al ragazzo la sua ex fidanzata sotto una nuova luce. Probabilmente, la nipote di Armando tenterà di far capire a Matteo che è il momento di voltare pagina, perché se Maria non l'ha perdonato, potrebbe essere un segno che il loro amore non era così forte come lui credeva.

Elvira riceve un aiuto per confezionare il suo abito da sposa

Nel frattempo, Elvira e Salvatore saranno impegnati nei preparativi del loro matrimonio. Il giovane Amato sarà pronto a coprire tutte le spese delle nozze, mentre la giovane Gallo riceverà una sorpresa inaspettata: qualcuno la aiuterà a confezionare il suo abito da sposa.

Non è escluso che Concetta Puglisi si offra di cucire il vestito per Elvira. Odile, invece, confesserà a Marta alcune informazioni riguardanti Umberto, sperando che lei riesca prima o poi a perdonare suo padre. Non è ancora chiara la reazione della giovane Guarnieri alle parole di sua cugina e se tali rivelazioni la faranno riflettere sul rapporto con Umberto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Enrico ha confessato a Marta il suo passato

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Enrico ha rivelato a Marta alcuni dettagli sul suo passato. Il magazziniere ha spiegato alla giovane Guarnieri di essere in realtà un medico e di essere stato costretto a cambiare identità dopo aver denunciato un pericoloso latitante ricoverato nella clinica dove lavorava. Nel frattempo, Marta ha scoperto che Enrico ha una figlia e ha appreso direttamente da Brancaccio che è rimasto vedovo quando sua moglie ha partorito Anita.