Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un infortunio per Clara nell’episodio che andrà in onda giovedì 14 novembre alle 16:00 su Rai 1. Giulia Furlan, intanto, metterà Odile in difficoltà, mentre Marta sarà pronta a cambiare lavoro. Nel frattempo, Elvira trascurerà la sua salute. Problemi, invece, per Mario e Roberto, che verranno sorpresi da qualcuno proprio mentre si scambiano effusioni.

Clara Boscolo si infortuna durante una gara

Clara Boscolo parteciperà a una gara e, proprio durante la competizione, subirà un infortunio. Nel frattempo, Jerome e Alfredo proveranno a creare un legame fra di loro, ma senza successo: l’allenatore e il magazziniere non andranno d’accordo.

Elvira Gallo, invece, dopo un lieve malessere, continuerà la sua vita come se nulla fosse, ignorando alcuni segnali che, invece, dovrebbero allertarla. La Venere, infatti, trascurerà la propria salute nonostante le avvisaglie. Non sono trapelati indizi sui sintomi della commessa de Il Paradiso delle Signore, ma viste le tempistiche potrebbe essere incinta in seguito alla notte di passione avuta con Salvatore Amato.

Giulia Furlan mette in difficoltà Odile

Nel frattempo, alla Galleria Milano Moda ci saranno problemi tra la figlia della contessa e la stilista. Dopo la decisione di Marta di licenziarsi per non lavorare più fianco a fianco con suo padre Umberto, Odile si troverà senza l’appoggio di sua cugina a lavoro.

Giulia Furlan, quindi, metterà in difficoltà Odile. Marta, intanto, sarà pronta ad accettare una proposta lavorativa allettante come direttrice per una prestigiosa agenzia pubblicitaria. Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Mario Oradei e Roberto Landi, che commetteranno una leggerezza, lasciandosi andare a un gesto affettuoso in pubblico, convinti di non essere visti da nessuno.

Purtroppo, i due fidanzati verranno osservati da qualcuno, la cui identità non è stata ancora rivelata. Adelaide, invece, sarà pronta a tutto pur di non perdere Marcello, anche a prendere una decisione importante (ancora ignota) riguardante Umberto. La contessa, infatti, potrebbe allontanarsi definitivamente da suo cognato, interrompendo i rapporti con lui o addirittura mandandolo via da casa.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jerome ha iniziato a corteggiare Clara

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Jerome ha fatto recapitare un mazzo di fiori a casa di Clara suscitando la gelosia di Alfredo. Nel frattempo, Marta è svenuta davanti a Enrico, che è riuscito a soccorrerla in tempo, salvandole la vita. Successivamente, Brancaccio ha dovuto rivelare alla giovane Guarnieri di essere un medico, chiedendole però di mantenere il segreto.