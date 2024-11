Marcello perdonerà Matteo e gli proporrà di andare a vivere con lui secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 della puntata di lunedì 9 dicembre. Tra i due fratelli tornerà il sereno, mentre Odile contatterà un luminare per aiutare Matteo a guarire in fretta. Marta inizierà a frequentare Enrico, mentre Elvira e Salvatore chiameranno don Saverio per accelerare le loro nozze.

La proposta di Odile per rimediare all'incidente

Le condizioni di salute di Matteo dopo l'incidente con Odile faranno preoccupare tutti e in particolare Marcello.

Quest'ultimo non potrà fare a meno di ripensare ai suoi ultimi litigi con il fratello e quando Matteo dovrà operarsi d'urgenza alla milza non esiterà a donargli il suo sangue. L'attesa del risveglio sarà lunga, ma alla fine restituirà il sorriso ai due fratelli. Matteo e Marcello, infatti, finalmente faranno pace e si lasceranno alle spalle le incomprensioni del passato. Le sorprese per i due protagonisti non finiranno qui perché Marcello proporrà a Matteo di trasferirsi a casa sua. Nonostante la buona ripresa di Portelli, Odile non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per averlo investito e proverà a rimediare. La figlia di Umberto contatterà un importante luminare di ortopedia e offrirà a Matteo la possibilità di una cura alternativa che potrebbe risolvere in poco tempo i suoi problemi.

Una nuova vita per Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Marta si metterà alla ricerca di un nuovo appartamento in cui andare a vivere. Per la donna, inoltre, ci saranno novità anche in campo sentimentale visto che deciderà di iniziare a frequentare Enrico. I due si daranno delle regole, ma sarà un nuovo passo importante per loro.

Ci saranno novità anche per Salvatore ed Elvira, decisi più che mai a convolare a nozze. I due innamorati contatteranno don Saverio e gli comunicheranno che desiderano celebrare il loro matrimonio al più presto. Infine, le Veneri verranno a conoscenza del nuovo progetto della Galleria Milano Moda che prevede la creazione di una linea economica di abiti.

Riepilogo: la rottura con Marcello e l'incidente di Matteo

Nelle scorse puntate, tra Marcello e Matteo il rapporto sembrava irrecuperabile. Barbieri ha saputo che suo fratello gli ha mentito per mesi appoggiando Umberto nella truffa Hofer. Marcello non ha potuto perdonare Matteo nonostante lui gli avesse detto che Guarnieri lo stava ricattando. Anche Agata Puglisi è stata molto dura con il suo ex cognato e ha raccontato i suoi errori alle amiche, contribuendo a rendere impossibile la sua vita a Milano. Matteo ha deciso di lasciare la città per ricominciare una nuova pagina, ma proprio quando stava per partire è stato vittima di un incidente. Per salvare il piccolo Michelino dalla strada, Matteo è stato investito per sbaglio da Odile ed è finito in ospedale.