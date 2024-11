Zeynep tenterà il suicidio nella puntata di Endless Love (titolo originale Kara Sevda) di giovedì 7 novembre. Le anticipazioni rivelano che la ragazza capirà di non aver via d'uscita perché Hakan riuscirà ad indentificare l'omicida di Ozan grazie al ritrovamento di un bottone. Zeynep, inoltre, ripenserà alle dure parole di Kemal e sarà convinta di aver perso suo fratello per sempre. La donna si legherà una corda al collo e si lascerà cadere, ma fortunatamente, in quel momento arriverà Kemal e riuscirà a salvarla.

Kemal troverà la camicia di Zeynep

Zeynep vivrà dei momenti molto difficili dopo la visita di Kemal che, avendo saputo delle sua gravidanza, le ha fatto capire di averlo perso per sempre. Per lei, inoltre, si farà sempre più concreta la possibilità di essere scoperta per l'omicidio di Ozan, visto che Hakan le dirà che presto farà analizzare il bottone che ha ritrovato per risalire alle impronte digitali dell'assassino. Nel frattempo, Kemal si recherà a casa di Zeynep e troverà la camicia che indossava il giorno dell'omicidio. Quando vedrà che manca un bottone, i sospetti di Soydere si faranno sempre più forti. Tarik telefonerà a Zeynep per avvertirla del fatto che Kemal dubita di lei e la ragazza si sentirà in trappola.

La disperazione prenderà il sopravvento e Zeynep non potrà fare altro che ripensare alle ultime parole che Kemal le ha detto: "Vorrei che fossi morta". La ragazza farà una doccia per tentare di rilassarsi, ma questo non basterà a fermare i pensieri che la tormentano e penserà di farla finita.

La disperazione di Zeynep

Zeynep prenderà una corda, decisa a togliersi la vita e fare la stessa fine di Ozan.

In lacrime, salirà sullo sgabello e si lascerà andare nel vuoto. Nel frattempo, Kemal avrà la forte convinzione che sua sorella possa essere l'omicida di Ozan, ma per averne la certezza avrà bisogno di un'ultima prova. Soydere prenderà le chiavi trovate nel capannone e proverà ad aprire la porta della casa di Zeynep. Le chiavi si infileranno nella toppa e Kemal vedrà tutti i suoi dubbi diventare certezza, ma non avrà il tempo di realizzare.

Appena aprirà la porta, Kemal si ritroverà di fronte Zeynep appesa al soffitto e si precipiterà a salvarla. "Cosa hai fatto?", urlerà disperato Kemal riuscendo a sganciare la corda. "Perché lo hai fatto?" chiederà in lacrime Soydere abbracciando Zeynep e salvandole la vita.

Il bottone che potrebbe incastrare Zeynep

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha saputo da Hakan che nella stanza di Ozan è stato trovato il bottone che ha perso il giorno dell'omicidio. La ragazza, impaurita, ha chiesto a Tarik di introdursi nella casa del poliziotto e rubare la prova che l'avrebbe incastrata. Quando Zeynep è uscita con Hakan, il maggiore dei fratelli Soydere è entrato in casa e ha rubato il bottone, come voleva sua sorella.

Nel frattempo, Kemal e Nihan sono andati in ospedale e hanno chiesto al personale sanitario notizie sul giorno della morte di Ozan. Uno degli infermieri ha rivelato di aver visto una ragazza uscire dalla stanza del paziente e la sua descrizione corrispondeva con quella di Zeynep.