Romulo aiuterà Manuel a scoprire che Abel ha mentito sulla sua assenza: "Non è mai stato a Cordoba". Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata di domenica 10 novembre Romulo mostrerà a Manuel la foto dei medici volontari di Cordoba e Abel non ci sarà. Nel frattempo, Jana aiuterà Lope a sbloccarsi per dichiarare i suoi sentimenti a Vera.

Le indagini di Romulo sul viaggio di Abel

I sospetti di Manuel nei confronti di Abel diventeranno sempre più concreti quando il marchesino parlerà con Romulo. Il maggiordomo riceverà da Manuel l'incarico di scavare a fondo e capire se davvero il dottor Bueno sia stato a Cordoba a dare il suo aiuto per l'incendio come ha raccontato a tutti.

Romulo avrà delle perplessità e si metterà a cercare degli articoli di giornale che parlano dell'accaduto. Il maggiordomo capirà che Manuel aveva ragione: non ci sarà traccia del nome di Abel tra i medici volontari. Con i giornali alla mano, Romulo andrà da Manuel per informarlo di quello che ha trovato. Il maggiordomo parlerà di una fotografia della cerimonia di ringraziamento, con i medici volontari che hanno aiutato durante l'incendio e Abel non è presente. Manuel e Romulo capiranno che Abel ha mentito: "Non è mai stato a Cordoba".

Le domande di Manuel metteranno in difficoltà Abel

Per schiarirsi le idee, Manuel andrà dal dottor Bueno: "Ho una domanda per te", gli dirà, "Ricordi l'incendio a Cordoba?".

Abel dirà che ricorda perfettamente quella tragedia e confermerà di essere stato sul posto con molti altri volontari all'ospedale piccolo. Manuel continuerà con le sue domande ad Abel, chiedendogli come mai non sia stato chiamato all'ospedale grande vista la sua competenza. Anche in questo caso, il medico riuscirà a rispondere senza esitazioni, spiegando che lui non è specializzato in chirurgia e per questo era più utile nell'altro edificio.

Le domande di Manuel infastidiranno molto Abel che alla fine gli chiederà di smetterla perché non vuole ricordare una tragedia così grande. Nel frattempo, Jana sarà impegnata ad aiutare Lope, come promesso. La cameriera sottoporrà il cuoco ad una specie di seduta di psicoterapia per riuscire a vincere la timidezza che gli impedisce di dichiararsi a Vera.

Le tante bugie di Abel alla famiglia Lujan

Come hanno intuito Romulo e Manuel, Abel ha mentito a tutti giustificando la sua assenza dalla tenuta dicendo che andava a offrire il suo aiuto a Cordoba. Non è la prima volta che il medico mente e questa non è neanche la bugia più grave che ha detto. Abel, infatti, per mesi ha retto il gioco di Jimena fingendo di assisterla durante una gravidanza che non esisteva affatto. Il medico, inoltre ha aiutato la moglie di Manuel ad uscire dalla situazione in cui si era cacciata, simulando il suo aborto. Abel ha annunciato ai Lujan la morte del loro futuro erede e fino ad oggi nessuno ha mai dubitato di tutto questo.