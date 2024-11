Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa annunciano un colpo di scena per una delle coppie più longeve. Maria scoprirà che Salvador è stato visto insieme a un’altra ragazza e vorrà approfondire la faccenda. Nel frattempo, verrà alla luce un segreto nascosto per diverso tempo e riguardante il vero legame fra Teresa e Marcelo: sono fratelli. Spazio anche alle vicende di Manuel, che sarà disposto a rinunciare all’aviazione pur di stare con Jana. Martina e Curro, invece, si lasceranno.

Salvador viene visto con un'altra ragazza, Maria inizia a indagare

Marcelo riporterà a Teresa un fatto sconvolgente riguardante Salvador: il lacchè è stato visto in compagnia di una ragazza. Maria Fernandez origlierà la conversazione fra i suoi colleghi e verrà a sapere quanto ha fatto il suo fidanzato. La cameriera non si darà pace e inizierà a indagare per fare luce sulla vicenda, dubitando dell’innocenza di Salvador. Maria, intanto, parlerà anche con il parroco di Lujan per avere un consiglio sul suo fidanzato. Fernandez non riuscirà a smettere di pensare a quanto saputo, ma qualcuno, la cui identità non è ancora stata rivelata dalle anticipazioni, la aiuterà ad approfondire l’accaduto. Nel frattempo, Manuel farà di tutto pur di riuscire a sposare Jana e a farla accettare dai suoi familiari.

L’erede del marchesato sarà disposto anche a rinunciare all’aviazione per amore e, intanto, si occuperà di fare liberare Romulo. Manuel, quindi, affronterà il sergente Burdina, convincendolo a fare uscire dal carcere il maggiordomo de La Promessa.

Curro e Martina si lasciano

Nel frattempo, verrà alla luce un segreto tenuto nascosto per troppo tempo: Teresa e Marcelo sono fratelli e non marito e moglie come hanno fatto credere.

Curro e Martina, invece, avranno un confronto durante il quale decideranno di porre fine alla loro relazione. Spazio anche alle vicende di Alonso, che permetterà al conte Ignacio De Ayala di rimanere a La Promessa. Cruz, invece, scoprirà che si staranno diffondendo delle voci riguardanti l'infedeltà di suo marito e cercherà di capire chi possa avere messo in giro tali pettegolezzi.

La marchesa, quindi, chiederà a suo cognato Lorenzo De La Mata di approfondire la questione e di indagare. Purtroppo, Cruz ignorerà che è stato proprio il capitano a ordinare alla duchessa De Carril di mettere in giro la voce dell’infedeltà di Alonso.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jana ha scoperto che Alonso è il padre di Curro

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana e Curro hanno passato molto tempo insieme. Alonso, infatti, ha obbligato Abel a fingere che suo nipote si fosse aggravato e l’ha fatto vivere rinchiuso nella sua camera temendo per la sua incolumità. Durante il tempo passato insieme, i due fratelli si sono lasciati andare a confidenze e Curro ha rivelato a Jana una verità nascosta per tanto tempo: le ha confessato che Alonso è suo padre. Exposito è rimasta sconvolta scoprendo le origini di suo fratello ed è scappata, rifugiandosi a casa di Ramona.