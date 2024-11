Alonso e Romulo interromperanno le indagini sull'incidente durante la battuta di caccia, secondo le anticipazioni de La Promessa. Nella puntata di mercoledì 6 novembre, il marchese e il maggiordomo inizieranno a credere che Curro e Feliciano siano stati davvero vittime di un incidente e smetteranno di cercare prove. Nel frattempo, Maria e Salvador incoraggeranno Lope a farsi avanti con Vera, ma per il cuoco non sarà facile. Jana, invece, chiederà a Manuel di aiutarla a rivedere Curro.

La delusione di Romulo e Alonso

Le indagini di Alonso e Romulo, per fare chiarezza sula battuta di caccia in cui Curro è rimasto ferito e Feliciano ha perso la vita, saranno deludenti.

Il marchese non riuscirà a trovare nessuna pista da seguire, e lui e il maggiordomo si scoraggeranno. Romulo affermerà che forse si sarebbe trattato davvero di un incidente, in quanto c'è stato un altro caso simile. Il maggiordomo racconterà ad Alonso che ha letto un articolo in cui si parlava di un doppio incidente in una battuta di caccia, anche se non è stato così grave come quello della tenuta. "Ci furono due spari, ma in due direzioni diverse", spiegherà Romulo, "e non furono simultanei". Alonso e il maggiordomo converranno sul fatto che l'incidente avvenuto alla tenuta è singolare, perché gli spari erano diretti nella stessa direzione, ma continuare a indagare senza sospetti non porterebbe a nulla.

"Stiamo inseguendo un fantasma", dirà Alonso rassegnato.

La timidezza di Lope con Vera

Jana continuerà a svolgere i lavori pesanti a causa della punizione dei marchesi e Manuel non sarà affatto d'accordo con i suoi genitori. Non esiterà ad aiutare la cameriera e si toglierà la giacca per pulire il camino, ma Jana non glielo permetterà.

Manuel racconterà a Jana che Curro sta migliorando giorno dopo giorno e lei gli chiederà di aiutarla a incontrarlo. Manuel non riuscirà a capire come mai Jana insista tanto per vedere Curro, ma alla fine accetterà di darle una mano. Nel frattempo, Maria e Salvador sproneranno Lope a dichiarare i suoi sentimenti a Vera. Il cuoco spiegherà le sue difficoltà dovute alla timidezza, ma Maria e il suo fidanzato saranno certi che Vera provi le sue stesse emozioni.

La battuta di caccia in cui Feliciano ha perso la vita

Nelle puntate precedenti, Curro e Feliciano sono rimasti feriti durante la battuta di caccia organizzata dai marchesi. Il signorino è riuscito a riprendersi dopo un delicato intervento, mentre Feliciano è morto tra le braccia di Petra a causa di un'infezione. Alonso e Romulo hanno, sin da subito, sospettato che non si sia trattato di un incidente e per questo hanno deciso di indagare. Il marchese ha isolato Curro nella sua stanza, dicendogli che qualcuno vuole ucciderlo, e gli ha raccomandato di non uscire fino a quando non lo avrebbe catturato. Nonostante l'impegno del maggiordomo e del marchese, tuttavia, non ci sono stati elementi rilevanti e alla fine i due si sono dovuti arrendere. In realtà, Alonso e Romulo hanno intuito bene, perché a colpire i due ragazzi è stato un sicario assoldato da Cruz e Lorenzo per uccidere Curro.