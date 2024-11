Salvador chiederà a Vera e Jana la loro stanza in prestito per restare da solo con Maria nella puntata de La Promessa di sabato 30 novembre. Le anticipazioni rivelano che le ragazze non si tireranno indietro di fronte all'entusiasmo di Salvador. Lope, inoltre, accetterà di organizzare una cena romantica per Maria con un menu speciale. "Temo di perderla", confiderà Salvador a Jana, spiegando il perché di questa sorpresa. Nel frattempo, Simona avrà paura che Pia non voglia assumere Virtudes vista la sua scarsa esperienza.

Il pensiero romantico di Salvador per la sua fidanzata

Salvador avrà intenzione di fare una bella sorpresa a Maria dopo i battibecchi degli ultimi giorni e chiederà aiuto a Jana per riuscire a realizzare il suo desiderio. Il giovane spiegherà di voler organizzare una cena romantica e per trascorrere delle ore da solo con Maria chiederà a Jana e Vera di prestargli la loro stanza. Le ragazze domanderanno a Salvador come mai voglia regalare questa cena a Maria visto che non c'è nessuna ricorrenza speciale e lui sarà sincero: "Temo di perderla, Maria ha bisogno di sentirsi speciale". Jana e Vera non potranno dire di no a Salvador e decoreranno la stanza con fiori e altre piccole attenzioni per stupire Maria.

Ci sarà anche bisogno dell'aiuto di Lope per la preparazione della cena. Il cuoco non si tirerà indietro e assicurerà al suo amico che si occuperà di un menu speciale per l'occasione. Salvador sarà molto felice: "Ho i migliori amici che potessi desiderare", dirà.

Le paure di Virtudes e Simona

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Virtudes sarà in ansia dopo il disastroso colloquio di lavoro avuto con Pia.

La ragazza chiederà a sua madre se la governante le abbia fatto sapere qualcosa e l'umore di Simona cambierà improvvisamente.

Virtudes chiederà alla donna come mai sia così agitata, ma Simona le dirà che non c'è nessun motivo e che Pia dovrà parlare con i marchesi prima di farle sapere qualcosa sul posto di lavoro. "Non hai chiesto niente a donna Pia?

Mi sembra strano", dirà Virtudes a Simona, certa che le stia nascondendo qualcosa. "So che non è andata bene", dirà la ragazza, "Non ho saputo rispondere alle sue domande". Virtudes continuerà a spiegare a Simona le sue paure: "Pia ha capito che sono una buona a nulla e non ho nessuna esperienza". La cuoca rimprovererà sua figlia, dicendole che deve credere di più in se stessa e che non vuole più sentirla parlare in quel modo. La verità, però, è che Simona avrà le stesse paure di Virtudes e soffrirà all'idea di doversi separare di nuovo da lei.

Un riepilogo: Salvador è ancora geloso di Maria e Lope

Nelle puntate precedenti, tra Maria e Salvador ci sono stati alcuni piccoli litigi. Il ragazzo sembrava troppo assorto nei suoi pensieri e Maria lo ha rimproverato di essere troppo distratto.

A quel punto Salvador ha spiegato a Maria di essere ancora molto geloso di Lope, visto che fino a poco prima parlava con lui e c'era molta confidenza tra loro. La ragazza è stata infastidita dalla gelosia di Salvador e gli ha spiegato che la sua complicità con Lope è la stessa che ha lui ed è dovuta solo all'amicizia. Le parole della ragazza, però, non hanno convinto Salvador che continua ad avere paura di perderla. In passato, Lope è stato innamorato di Maria e tra loro c'è stato anche un bacio quando Salvador era in guerra. Adesso, però, le cose sono cambiate e Lope ha ritrovato l'amore con Vera.