Le anticipazioni riguardanti la terza e ultima puntata di This is me condotto da Silvia Toffanin, in programma mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un omaggio speciale che verrà fatto da Riki a Michele Merlo l'ex concorrente del talent show scomparso prematuramente.

In studio ci saranno anche altri ex volti del talent show di Maria De Filippi tra cui Gaia, Giordana Angi e anche alcuni ex prof della trasmissione come Garrison e Rossella Brescia.

Riki omaggia Michele Merlo: anticipazioni This is me ultima puntata 4 dicembre

L'appuntamento con This is me giungerà al termine mercoledì 4 dicembre con la messa in onda dell'ultima puntata durante la quale ci sarà un omaggio speciale a Michele Merlo. Il giovane cantautore, morto in giovane età nel 2021, aveva partecipato a una delle passate edizioni del talent show con il nome d'arte di Mike Bird. Nel corso della puntata finale dello show condotto da Silvia Toffanin verrà omaggiato in studio da Riki.

Spazio poi alle performance dal vivo di due ex allieve della scuola di Maria De Filippi: trattasi di Gaia e Giordana Angi.

Nel corso dell'ultima puntata dello show ci sarà anche il ritorno di alcuni ex professori che per anni sono stati nel cast della trasmissione, tra cui Garrison e Rossella Brescia.

Pier Silvio Berlusconi ospite in studio da Silvia Toffanin

Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Alessandra Celentano, invece, si cimenteranno nel rifacimento di una delle sigle della trasmissione di Canale 5.

Le anticipazioni sulla puntata conclusiva del 4 dicembre, inoltre, rivelano che ci sarà anche l'ingresso a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi, pronto a ringraziare pubblicamente Maria De Filippi e la sua trasmissione per aver creato questa industria del talento.

Una sorpresa inaspettata per Silvia Toffanin che, nel vedere il suo compagno in studio, non riuscirà a trattenere la commozione.

Grande successo per la prima puntata del nuovo show di Canale 5

La trasmissione ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5 e degli appassionati di Amici, come testimoniano gli ascolti che ha ottenuto la prima puntata.

La media Auditel è stata di oltre 3,2 milioni di spettatori nella fascia di prime time, pari a uno share che ha superato la soglia del 22%.

This is me, nel corso della puntata trasmessa fino alle 00:45 su Canale 5, ha registrato picchi di oltre 4 milioni di spettatori con l'intervista di Silvia Toffanin a Emma Marrone e Giuseppe Giofrè. In seconda serata, invece, si è avuto il picco di share con oltre il 32%. La trasmissione ha nettamente superato lo show benefico Noi e... in onda su Rai 1, fermo al 9,80% di share.