Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una scoperta che sconvolgerà Nunzio. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 27 novembre alle 20:50 su Rai 3, Cammarota scoprirà che Rossella è decisa a lasciare Napoli, rimanendo profondamente turbato dalla cosa. Nel frattempo, Manuel Renda si imbatterà in Pasquale, mentre Samuel troverà il modo per smettere di pensare a Micaela. Dall'altro lato, la gemella Cirillo soffrirà per non essere più nei pensieri del suo ex fidanzato.

Nunzio scopre che Rossella è pronta a trasferirsi

Sembrerà non esserci pace per Nunzio e Rossella.

Dopo essersi riavvicinati, un evento potrebbe allontanarli definitivamente. La dottoressa Graziani, infatti, vorrà lasciare Napoli per trasferirsi altrove. Nunzio, intanto, scoprirà le intenzioni di Rossella e ne sarà sconvolto. Le anticipazioni non chiariscono ancora come avverrà la scoperta: se sarà la figlia di Silvia a rivelarlo o se il cuoco del Caffè Vulcano lo scoprirà da qualcun altro. Inoltre, non è ancora nota la reazione di Cammarota di fronte alla possibilità di un allontanamento dalla sua amata.

Samuel scopre come smettere di pensare a Micaela

Nel frattempo, Samuel sembrerà finalmente intenzionato a voltare pagina dopo la fine della sua tormentata storia con Micaela. Lo chef scoprirà come smettere di pensare a lei, anche se le indiscrezioni trapelate in rete non chiariscono quale sia il metodo architettato per riuscirci.

La gemella Cirillo, pertanto, soffrirà per non essere più nei pensieri del suo ex fidanzato. Per Manuel, invece, ci saranno guai in vista. Il piccolo Renda, infatti, si imbatterà casualmente in Pasquale. Il figlio di Luisa non vorrà avere problemi con la polizia e trascorrerà del tempo con Manuel. Le anticipazioni non rivelano nel dettaglio cosa accadrà tra i due ragazzini e quali conseguenze potranno esserci per loro.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Nunzio e Rossella si sono lasciati andare alla passione

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Nunzio e Rossella si sono lasciati andare alla passione. Dopo aver tradito la sua fidanzata Diana, Cammarota ha confessato alla dottoressa Graziani che avrebbe lasciato la sua compagna per lei.

Nel frattempo, Giulia ha cercato un modo per favorire l'integrazione tra gli abitanti del quartiere. Rosa ha quindi suggerito alla signora Poggi di organizzare un buffet gratuito al centro di ascolto. Spazio anche alle vicende di Silvia e Michele, che hanno scoperto che la loro figlia è stata molestata all'ospedale San Filippo dal primario Daniele Fusco. Intanto, a Radio Golfo 99 è iniziata l'ascesa della famiglia Gagliotti.