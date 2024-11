Un posto al sole è in arrivo con una serie di vicende al cardiopalma. Le anticipazioni delle puntate del 21 e 22 novembre rivelano che Michele consiglierà a Rossella di lasciare Napoli per fare un'esperienza professionale all'estero. La proposta del padre arriverà come un fulmine a ciel sereno, ma la dottoressa Graziani prenderà in considerazione questa opportunità. Nel frattempo, Nunzio continuerà a sentirsi intrappolato nella sua relazione con Diana. Ci sarà anche spazio per la festa di quartiere organizzata da Rosa e Giulia, che andrà avanti senza intoppi fino a quando un misterioso imprevisto non rovinerà tutto.

Rosa e Giulia alle prese con i preparativi per la festa di quartiere

La difficile situazione che è piombata sulla carriera di Rossella non darà pace a Michele. Non si sentirà tranquillo al solo pensiero che la figlia sia stata demansionata dal suo lavoro a causa della prepotenza del primario Fusco. Sarà così che, nella puntata di giovedì 21 novembre, il giornalista avanzerà alla figlia una proposta che la coglierà alla sprovvista.

Aria di festa nel quartiere di Rosa, la quale dovrà occuparsi dei preparativi insieme a Giulia. Intanto, una relazione sarà sul punto di rottura. Alla luce del riavvicinamento con Viola, Eugenio non mentirà a lungo a Lucia, rivelandole di provare ancora dei forti sentimenti per la sua ex moglie.

La situazione avrà delle conseguenze, dato che il pm non la prenderà positivamente e sarà molto dura con Eugenio.

Rossella Graziani valuta di fare un'esperienza all'estero, un imprevisto rovina la festa di Rosa e Giulia

Il giorno della festa di quartiere arriverà e si rivelerà un gran successo, tutto merito di Giulia e Rosa che si occuperanno dell'evento.

Poco dopo, però, qualcosa andrà storto a causa di un imprevisto. Nunzio continuerà a stare con Diana, pur amando Rossella. Per lo chef sarà difficile lasciare la donna in un momento così fragile della sua vita. Nel frattempo, Rossella rifletterà sulla proposta di Michele, il quale le ha suggerito di lasciare Napoli per andare a fare un'esperienza all'estero.

Renato penserà a cosa fare per le festività natalizie. Ci penserà suo figlio Niko a sorprenderlo, grazie anche all'aiuto di Manuela.

Ipotesi: Rossella potrebbe partire insieme a Nunzio

La vita di Rossella Graziani potrebbe prendere una piega inaspettata. Attualmente, la dottoressa vive una situazione disagevole, sul luogo di lavoro, a causa dell'atteggiamento molesto di Fusco. Michele è al corrente di ciò che sta passando la figlia e finirà per proporle di andare all'estero a fare un'esperienza professionale. Non è da escludere che la ragazza possa fare presto le valigie, salutare i suoi cari e avventurarsi verso una nuova vita lontana da Napoli. L'ipotesi è che, insieme a Rossella, possa partire anche un altro personaggio: Nunzio Cammarota.

Quest'ultimo potrebbe riuscire a farsi coraggio e rompere la relazione con Diana. Temendo di perdere per sempre la ragazza che ama, potrebbe anche lasciare il suo lavoro al Caffè Vulcano per seguirla all'estero.