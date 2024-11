Nihan aggredirà Zeynep alla festa di Deniz: "Sei l'assassina di Ozan", urlerà davanti a tutti. Le anticipazioni della puntata di Endless Love in onda sabato 9 novembre rivelano che Nihan vedrà il video che incastra Zeynep e andrà su tutte le furie. Kemal proverà a far calmare la donna che continuerà ad urlare contro sua sorella, mentre Tarik aiuterà Zeynep a fuggire.

Il compleanno di Deniz

Nihan e Kemal passeranno il primo compleanno di Deniz insieme alla famiglia Soydere. Dopo aver preparato la torta per la bambina, Kemal spiegherà a Nihan di aver ideato un piano per allontanare Emir da casa Kozcuoğlu permettendo a lei e alla bambina di raggiungerlo.

Alla festa ci sarà tutta la famiglia Soydere e Leyla e Ayhan ne approfitteranno per annunciare che presto convoleranno a nozze. Tutto sembrerà procedere per il meglio e anche Zeynep si unirà ai festeggiamenti. La ragazza avrà un piano ben preciso: prendere il telefono di Kemal ed effettuare la chiamata che le ha ordinato di fare Emir. Quest'ultimo la solleciterà chiamandola e le darà solo dieci minuti per agire. Zeyneo, alla fine, non riuscirà a tradire suo fratello e questo avrà delle conseguenze pesantissime per lei. Una volta scaduto il tempo, Emir partirà con la vendetta contro Zeynep: Tufan sarà mandato a casa Soydere e attraverso un bambino farà recapitare a Kemal una chiavetta. Soydere si chiuderà subito nella sua stanza per visualizzarne il contenuto e sarà sconvolto da quello che vedrà: ci saranno le immagini di Zeynep che soffoca Ozan con un cuscino.

Contemporaneamente, arriverà lo stesso video sul telefono di Nihan e a casa Soydere si scatenerà il caos.

La reazione furiosa di Nihan

Nihan vedrà le immagini che incastrano Zeynep e non potrà trattenere le lacrime, ma in un primo momento non riuscirà a spiegare a Fehime cosa sta succedendo. Improvvisamente, Nihan cercherà Zeynep e la aggredirà, accusandola di aver ucciso Ozan.

"Hai ucciso mio fratello", urlerà la donna davanti a tutti, "Sei l'assassina di mio fratello" dirà mentre tenterà di strangolarla con le sue mani. Kemal e Tarik proveranno a dividere le due donne, ma Nihan innsisterà, decisa a far pagare a Zeynep tutto quell che ha fatto. "L'ho visto con i miei occhi", urlerà Nihan a Fehime per spiegarle il motivo della sua rabbia.

Leyla e Fehime saranno sconvolte dalle accuse di Nihan che continuerà a gridare cosa ha visto: "Lo hai soffocato con un cuscino". Kemal prenderà Nihan e la allontanerà da Zeynep provando a calmarla, mentre Tarik ne approfitterà per aiutare sua sorella a fuggire.

La proposta di Emir a Zeynep

Nelle puntate precedenti Zeynep ha tentato il suicidio e Kemal l'ha salvata appena in tempo. I due fratelli si sono chiariti e Soydere si è convinto che sua sorella sia stata incastrata da qualcuno. Kemal si è dato da fare per capire chi si nasconde dietro l'apparente colpevolezza di Zeynep, mentre Emir è andato a trovare la ragazza. Kozcuoğlu ha proposto a Zeynep di aiutarlo a far finire Kemal in prigione al suo posto, facendole credere di volerla aiutare. La sorella di Kemal si è lasciata convincere ancora una volta da Emir e gli ha dato il suo appoggio, certa che l'uomo stesse cambiando perché aspetta un figlio da lui.