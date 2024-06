Ornella scoprirà che Luca è malato e si opporrà alla sua scelta di continuare a lavorare nelle puntate di Un posto al sole del 10 e 11 giugno. Le anticipazioni spiegano che Marina si sentirà esasperata dalla tensione che si respira a casa Ferri per la paura di perder e Tommaso. Infine, Guido inizierà ad impegnarsi seriamente per ritrovare la linea e deciderà di affiancare l'allenamento all'alimentazione.

Ornella e Giulia a confronto

I sospetti di Ornella sulle condizioni di salute di Luca aumenteranno e la donna penserà che sia arrivato il momento di confrontarsi con Giulia.

Dopo aver parlato con Raffaele, la dottoressa capirà che l'unico modo per scoprire se il suo collega soffre di una malattia neurodegenerativa è parlare con la sua compagna. Giulia non potrà più mentire alla sua migliore amica, anche se questo metterà in discussione le scelte di Luca. Ornella, infatti, dopo aver saputo che il primario ha l'Alzheimer premerà per le sue dimissioni. Per la dottoressa Bruni sarà inevitabile pensare alle gravissime conseguenze a cui potrebbe portare uno smarrimento del primario sul posto di lavoro. Luca, tuttavia, vorrebbe continuare a svolgere il suo lavoro, certo di poter accorgersi in tempo quando sarà il momento di farsi da parte.

La paura di Roberto e i buoni propositi di Guido

Nel frattempo, Roberto continuerà a temere di perdere Tommaso e questo farebbe pensare che Lara sceglierà di aiutare Ida. Marina non sarà sempre in grado di sostenere suo marito, tanto che si sentirà esausta per la brutta situazione in cui si sono cacciati per inseguire il sogno di crescere un figlio.

Ci saranno novità anche per Guido che sarà sempre più deciso a rimettersi in forma. Il vigile troverà il pieno appoggio di Claudia che progetterà di iniziare ad allenarsi con il suo amico.

Il ritorno di Luca a Palazzo Palladini dopo anni di assenza

Luca De Santis è tornato a Un posto al sole dopo molti anni di assenza e ha ritrovato la forte complicità che un tempo aveva con Giulia.

Tra i due è nata quasi subito una storia d'amore, ma il medico ha tenuto nascosto per un po' di tempo a tutti la sua grave malattia. Luca ha parlato dell'Alzheimer soltanto con Michele, con cui conviveva, e con Giulia, facendosi giurare da entrambi di mantenere questo segreto. Anche se a fatica, Giulia ha dovuto mentire a lungo anche con Ornella che è sempre stata la sua migliore amica. Alla dottoressa Bruni i primi sospetti sul conto del collega sono arrivati ad una cena a casa Giordano, quando Luca ha fatto a Raffaele la stessa domanda nel giro di pochi minuti. Le condizioni di salute di DE Santis, tuttavia, negli ultimi giorni sono peggiorare drasticamente, perché l'uomo si è perso nel centro storico di Napoli e ha chiamato Giulia in preda al panico.