Kemal sarà arrestato come principale sospettato del presunto omicidio di Asu nelle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda). Le anticipazioni rivelano che Soydere tornerà a casa e troverà la stanza piena di sangue, ma di sua moglie non ci sarà nessuna traccia. La polizia avvierà le indagini e tutte le prove porteranno a Kemal che qualche sera prima aveva minacciato di morte Asu durante un litigio davanti ai vicini. In realtà, nessuno saprà che si tratta di un inganno architettato da Tufan e Asu che hanno preparato tutto per incastrare Kemal.

Il litigio di Kemal e Asu sotto gli occhi dei vicini

Asu sarà sempre più spietata e nelle prossime puntate dimostrerà di essere pronta a tutto pur di vendicarsi di Kemal e Nihan. La donna studierà la sua rivincita nei minimi dettagli e quando Kemal le chiederà il divorzio lei sarà pronta a reagire in modo furioso. Asu provocherà Kemal fino a costringerlo a cacciarla di casa in malo modo e i vicini che saranno sul pianerottolo sentiranno le minacce dell'uomo: "Ti ucciderò". Soydere sarà molto arrabbiato con Asu perché scoprirà che è stata lei a sabotare l'auto di Nihan e perderà il controllo. Tutto questo giocherà a favore di Asu che nel frattempo preparerà una trappola per far finire suo marito in prigione.

Nel frattempo, Nihan e Kemal continueranno le loro indagini e arriveranno a catturare finalmente Gurcan, il finto infermiere.

La preoccupazione per la scomparsa di Asu

Gurcan confesserà a Nihan e Kemal che Asu lo ha pagato per avvelenare Ozan la notte dell'omicidio. Soydere capirà che dietro alla morte del giovane c'è Asu e correrà con Nihan a casa per parlare con lei e farla arrestare.

I piani di Kemal, tuttavia, andranno in fumo quando troverà la stanza di Asu in disordine e piena di tracce di sangue. Della donna non ci sarà traccia e tutti saranno molto preoccupati per lei, incluso Emir che giurerà a Mujgan di non aver torto un capello a sua sorella. La polizia inizierà a indagare e tutte le prove porteranno a Kemal che per la sera del presunto omicidio avrà un alibi molto debole: l'uomo racconterà di essere stato con Zehir al bar ma di non ricordare altro.

Le testimonianze dei vicini che hanno ascoltato le minacce avranno una grande importanza, ma a incastrare Kemal saranno delle macchie sulla sua camicia. Quando la polizia farà analizzare l'indumento, risulterà sporco del sangue di Asu e non ci saranno più dubbi. Nel frattempo, Asu sarà viva e vegeta e si scoprirà che ha architettato tutto con l'aiuto di Tufan.

Zeynep al centro dei sospetti di Nihan

Nelle puntate in onda in Italia, Nihan e Kemal hanno appena ricevuto il video che ritrae Zeynep soffocare Ozan con un cuscino. La prova non ha lasciato spazio a dubbi per Nihan, ormai convinta che suo fratello sia morto a causa di sua moglie. La donna non ha esitato ad aggredire Zeynep alla festa di Deniz, accusandola di essere un'assassina.

Kemal è stato molto scosso dalle immagini di sua sorella, eppure per lui qualcosa non torna. L'uomo è convinto che dietro la morte di Ozan ci sia dell'altro e non si sbaglia, perché in futuro si scoprirà che il giovane era ancora vivo quando Zeynep ha lasciato la sua stanza.