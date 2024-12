Nelle prossime puntate di Endless love, Leyla si sposerà con Ayhan, ma la tranquillità tanto desiderata tarderà ad arrivare. Sarà tormentata dalle continue intromissioni di Emir, che progetterà di ucciderla con la complicità di Asu. Senza consultarsi con Emir, Asu cambierà obiettivo decidendo di uccidere Nihan. Questo le costerà caro, visto che Leyla le sparerà. Tuttavia, per questo motivo, Leyla finirà in prigione per tentato omicidio.

Leyla e la vita tranquilla che non arriva

Leyla penserà di vivere una vita tranquilla dopo il matrimonio con Ayhan, invece tutto si ribalterà a causa di Emir.

Proprio la notte dopo le sue nozze, Emir segregherà Nihan in casa e caccerà Vildan, lasciandola senza un tetto sulla testa.

Verrà prontamente ospitata dalla sorella nella nuova villa che lei e Ayhan hanno acquistato sulle rive del Bosforo, casa che molto presto diventerà anche quella di Nihan, perché quando la ragazza si libererà dalle grinfie di Emir, riuscirà ad ottenere da lui il divorzio e a costruirsi una nuova vita con Kemal. Prima che i due si sposino, Nihan si trasferirà temporaneamente dalla zia.

Il piano di Emir durante la festa di fidanzamento di Nihan e Kemal

Nella villa di Leyla si svolgerà anche la festa di fidanzamento di Nihan e Kemal, con relativa proposta di nozze, come richiede la tradizione.

Festa che potrebbe essere rovinata da Emir, che per quella notte progetterà di uccidere Leyla e l'assassina designata sarà Asu.

Emir vorrà che Asu scappi dall'ospedale psichiatrico in cui si trova e che avveleni Leyla con le stesse modalità in cui ha avvelenato Ozan. Per farla lavorare al meglio, Emir corromperà il pasticciere che dovrà preparare la torta per la festa, chiedendogli di inserire un potente sonnifero: quando tutti saranno addormentati, Asu agirà.

Perché Leyla finisce in prigione

Emir non metterà in conto una cosa: non tutti mangeranno quella torta. L'unica a non farlo sarà proprio Leyla, che, durante la notte, verrà allertata da alcuni strani rumori. Il clacson suonato da Kemal in stato di semicoscienza, perché lui si renderà conto di ciò che ha fatto Emir, ma, a causa del sonnifero, non riuscirà a entrare a casa di Leyla.

Prima che si addormenti di colpo, riuscirà almeno a suonare il clacson.

Poi Asu, quando entrerà a casa, inavvertitamente metterà il piede sopra uno dei giochi sonori di Deniz e la cosa allarmerà Leyla, credendo che nella stanza di Nihan ci sia qualcuno. C'è da spiegare una cosa: all'ultimo, Asu cambierà idea, decidendo di non uccidere Leyla, ma Nihan.

Leyla si renderà conto del pericolo e prenderà la pistola che Ayhan tiene a casa per sicurezza. Entrerà nella stanza di Nihan e sparerà contro Asu, poco prima che quest'ultima faccia l'iniezione letale a Nihan. Asu non morirà, ma Leyla finirà in carcere per tentato omicidio.