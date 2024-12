"Mio figlio è morto": con queste parole Emir esprimerà tutto il suo dolore a Mujgan dopo la perdita del piccolo Poyraz. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Zeynep si sveglierà dalla sala operatoria e quando saprà che suo figlio non c'è più incolperà Emir di tutto. L'uomo resterà nel corridoio in lacrime e poco dopo arriverà sua madre Mujgan a sostenerlo in questo momento così delicato.

Ore di attesa per Emir prima della brutta notizia

Dopo numerosi ostacoli, Nihan e Kemal si sposeranno in riva al mare e coroneranno finalmente il loro sogno d'amore.

Nel frattempo, tuttavia, Emir non riuscirà a stare con le mani in mano e partirà dalla sua casa con l'intento di uccidere Kemal. A fermare Kozcuoğlu sarà Zeynep che dopo aver salvato la vita una prima volta a suo fratello proverà ad impedire a suo marito di uscire. Emir sarà irremovibile e nonostante l'insistenza di sua moglie salirà in macchina e partirà a tutta velocità. Zeynep continuerà a corrergli dietro e un'auto la travolgerà in pieno. Emir si precipiterà subito da sua moglie e la porterà di corsa in ospedale, in preda alla disperazione: "Non morire", continuerà a dire a Zeynep prima della sala operatoria. L'attesa per Emir sarà estenuante, ma alla fine il medico gli dirà che l'intervento a sua moglie è riuscito.

Il dottore, tuttavia, informerà Kozcuoğlu del fatto che il bambino non ce l'ha fatta e questo lo tormenterà. Emir sentirà di aver perso l'unica cosa che lo teneva ancora impegnato a lottare e come se non bastasse dovrà essere lui a dare la tragica notizia a Zeynep.

Il risveglio tragico per Zeynep

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che per Zeynep trovare Emir al suo risveglio sarà un sollievo.

La ragazza penserà che tutto sia andato per il meglio ma quando suo marito le spiegherà che Poyraz non c'è più cadrà nella disperazione. Zeynep continuerà ad accusare Emir di essere l'unico responsabile della morte del loro bambino :"L'hai ucciso tu! Sei un assassino", urlerà in lacrime. Kozcuoğlu non incasserà le accuse e proverà ancora una volta a mettere Zeynep contro la sua famiglia: "La colpa è di Kemal, è per lui che ti sei sacrificata".

La ragazza continuerà ad urlare contro Emir che uscirà dalla stanza, affranto, e si siederà per terra a piangere. Mujgan raggiungerà suo figlio nel corridoio dell'ospedale e si avvicinerà a lui: "Mio figlio è morto", dirà Emir a sua madre. La donna chiederà subito notizie di Zeynep e Kozcuoğlu non le risparmierà il suo sarcasmo: "È impegnata ad accusarmi, se vuoi puoi unirti a lei". Mujgan, tuttavia, comprenderà il grande dolore che sta attraversando Emir e gli farà sentire che gli vuole molto bene: "Sei la mia vita, non allontanarti da me". La reazione di Emir sarà prevedibile: andrà via dall'ospedale lasciando sua madre e sua moglie.

Nihan e Kemal determinati a stare insieme

Nelle puntate in onda in Italia, Kemal e Nihan hanno appena scoperto la verità sulla morte di Ozan, ucciso da Tarik mentre tentata di coprire Zeynep.

I due hanno vissuto un breve momento di crisi, ma Tarik ha convinto Nihan a non lasciare Kemal e dargli un'altra possibilità. La donna ha ascoltato il consiglio del maggiore dei Soydere e ha deciso di comprare una nuova casa per lei, Kemal e la piccola Deniz. Emir non ha intenzione di arrendersi e ha iniziato a dare problemi a sua moglie accusandola per una miniera illegale. La denuncia di Kozcuoğlu ha portato Mercan ad arrestare Nihan e la poliziotta ha avuto modo di parlare liberamente con la donna sul suo amore contrastato con Kemal.