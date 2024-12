Galip fa sparare a Leyla e Ayhan vorrà farsi giustizia da solo. Il tutto accadrà nella puntata di Endless love in onda il 13 dicembre su Canale 5. Galip assolda un sicario per compiere questo insano gesto e Ayhan verrà a saperlo: non si tirerà indietro e vorrà vendicare Leyla, progettando di uccidere Galip in un compattatore per rifiuti. Kemal e Zehir, però, gli impediranno di compiere un gesto che potrebbe metterlo nei guai.

Leyla scopre il traffico di scorie radioattive di Galip

Leyla ha sempre dimostrato la sua forza e determinazione, anche nelle occasioni più difficili.

A breve se ne presenterà un’altra, quando scoprirà che i bambini di un villaggio stanno misteriosamente male. Farà quindi visita a uno di loro, ma a quanto pare il bambino conduce una vita normale, va a scuola e gioca in un terreno non molto distante dalla sua casa.

Leyla inizierà a indagare su questo terreno ed emergerà che sotto quelle terre sono seppellite un numero considerevole di scorie radioattive. Inoltre Leyla scoprirà chi è l’artefice di questo traffico illegale: Galip.

In un momento in cui la sua holding rischiava la bancarotta, Galip ha deciso di intraprendere questi affari illegali per raccogliere dei soldi il prima possibile e provare a salvare le sorti della sua azienda.

Leyla scopre il segreto di Galip, ma sopravvive a un tentato omicidio

Leyla avrà un’importante informazione tra le mani e non vorrà farsi sfuggire l’occasione di spedire Galip dritto in prigione. Però, dovrà fare i conti con una cosa: il fatto che lei abbia scoperto tutto, arriverà alle orecchie di Galip, che programmerà la sua morte.

Vorrà che Leyla venga uccisa con un colpo al cuore, in maniera tale che sia sicuro che non possa sopravvivere e che il suo segreto rimanga tale. Il sicario farà il suo lavoro, ma non alla perfezione. Perché Leyla non morirà, anche se la sua vita sarà in bilico per diversi giorni. Sarà anche vittima di un arresto cardiaco e il medico riuscirà a tenerla in vita grazie al defibrillatore.

Ayhan rapisce Galip e lo porta al compattatore, ma Kemal e Zehir lo fermano

Appena Ayhan si renderà conto che Leyla è fuori pericolo, verrà a scoprire che a dare l’ordine di spararle è stato Galip. Lo rapirà e lo porterà in un compattatore per i rifiuti. Ayhan avrà un piano ben preciso in testa: legare Galip e ucciderlo proprio in quel comparatore, schiacciandolo senza pietà.

Ayhan, però, sa di avere due angeli custodi al fianco, Kemal e Zehir, pronti a tutti pur di non farlo finire nei guai, anche facendogli evitare di uccidere Galip, che potrebbe essere anche un loro sogno.

Kemal e Zehir arriveranno giusto in tempo per impedire ad Ayhan di compiere l’omicidio. Bloccheranno quel compattatore che Ayhan, invece, aveva azionato. Non riuscirà a farsi giustizia da solo, ma in qualche modo avrà una soddisfazione, perché Galip finirà dritto in prigione.