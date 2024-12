Domenica scorsa nella casa del Grande Fratello non si è parlato d'altro che del crollo che ha avuto Helena Prestes davanti alle telecamere, un pianto inconsolabile che tanti hanno attribuito anche al "due di picche" che ha ricevuto da Javier Martinez. Lorenzo Spolverato ha indagato sulla situazione facendo alcune domande al coinquilino, poi è arrivato alla conclusione che la modella si comporterebbe con tutti allo stesso modo e non esclude che il prossimo potrebbe essere Stefano Tediosi.

Il confronto in sauna

Il 15 dicembre Helena ha versato molte lacrime per diversi motivi: confrontandosi con alcuni concorrenti del GF, infatti, la 34enne ha detto che l'avvicinamento di Javier a Chiara non avrebbe nulla a che fare con il suo crollo.

"Lui è cambiato in questa settimana, non ha voluto chiarire con me dopo pranzo ed è andato nel letto con lei", ha affermato Prestes davanti alle telecamere.

Martinez, invece, continua a sostenere che è sempre stato chiaro sul tipo di rapporto che vuole con la coinquilina, per questo non comprende la sua gelosia nel vederlo flirtare con un'altra ragazza.

Lorenzo ha cercato di indagare su questo legame e, dopo aver raggiunto il 29enne in sauna, gli ha chiesto: "Ma tu sei sicuro di averle detto chiaramente che siete solo amici?".

"Sì, più volte", ha risposto il pallavolista.

"Ok, devi sapere che lei ha frainteso i tuoi abbracci. Tu glieli dai come amico, come fai anche con Mariavittoria, ma per Helena sono un appiglio per sperare in altro", ha spiegato Spolverato al compagno d'avventura.

Il paragone con la frequentazione passata

"Helena ha fatto lo stesso con me, io l'abbracciavo come amico e lei pensava che fossimo qualcosa di più", ha proseguito Lorenzo nella sua analisi di quello che sarebbe il comportamento della coinquilina.

Secondo il modello, infatti, in questi giorni la 34enne avrebbe gli stessi atteggiamenti che ha avuto nel periodo in cui lui aveva un occhio di riguardo per Shaila: "Tutto uguale, solo che ora fa così perché vede te con Chiara".

Spolverato ha anche dato un consiglio a Javier: "Allontanati e salvati".

Il concorrente del GF non esclude che a breve Prestes potrebbe invaghirsi di un altro uomo, magari una persona che somiglia sia a lui che a Martinez.

"Potrebbe fare la stessa cosa con Stefano o con uno nuovo che entra. Per lei siamo tutti un chiodo schiaccia chiodo, per questo non credo che sia così tanto interessata a te", ha concluso Lorenzo tra le mura più spiate d'Italia.

Lorenzo: quello che ha fatto con me lo ha fatto con te ( ad Javier) e probabilmente ora potrebbe farlo con Stefano o un altro nuovo che magari entra



LO SCHIFO CHE STO ASCOLTANDO IN QUESTA SAUNA CONTRO HELENA#grandefratello — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) December 15, 2024

Il parere degli spettatori

Il confronto tra Lorenzo e Javier in sauna ha diviso il pubblico: da un lato c'è chi difende Helena e crede nella sua buona fede, dall'altro chi concorda con Spolverato sul "modus operandi" di Prestes con gli uomini.

"Lo schifo che ho sentito in quella sauna", "Le stanno regalando la vittoria del GF", "In questo caso Lorenzo ha ragione", "Sempre lo stesso copione, è vero", "Lei è entrata nella casa ancora innamorata dell'ex, poi è passata a Lorenzo e a Javier in soli tre mesi", "Sta facendo la vittima per le clip", "Come al solito è sempre la donna che fraintende", questi sono alcuni dei pareri contrastanti che i fan hanno espresso su X nelle ultime ore.