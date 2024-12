Tensione nella notte all'interno della casa del Grande Fratello dove si è assistito a un duro confronto che ha avuto come protagonisti Lorenzo e Shaila. I due si sono ritrovati ai ferri corti e, questa volta, Lorenzo è arrivato a chiudere la sua relazione con l'ex velina di Striscia la notizia.

Nervi tesi anche per Tommaso che, sentendosi trascurato e messo da parte da Mariavittoria, ha minacciato di abbandonare definitivamente la casa e di voler andare via.

Lorenzo furioso e chiude con Shaila: tensione nella notte al Grande Fratello

Lorenzo non ha gradito il momento in cui ha beccato Shaila che si divertiva a fare un balletto in casa con Alfonso, accusandola di non rispettarlo.

La ragazza è rimasta senza parole per il comportamento del suo fidanzato, sottolineando di non aver fatto nulla di male e a quel punto Lorenzo ha perso le staffe.

"Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Se tu sei fatta così a me non piaci", ha subito sentenziato Lorenzo aggiungendo che l'ex velina non lo capirebbe e gli avrebbe buttato addosso le sue insicurezze.

"Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro", ha sottolineato ancora Lorenzo Spolverato decidendo così di chiudere la sua relazione con Shaila, che ha accusato il ragazzo di essere ridicolo e lo ha invitato a risolvere i suoi problemi.

Tommaso vuole abbandonare la casa del GF

Notte difficile anche per Tommaso che, in questi giorni, non sta gradendo la vicinanza tra Mariavittoria e Alfonso all'interno della casa del GF.

Il concorrente è scoppiato in lacrime, ammettendo di non riuscire a sopportare tale situazione, dato che Alfonso si starebbe comportando da tentatore nei confronti della ragazza: da qui la sua intenzione di voler abbandonare la casa.

"Se devo stare così, basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado. L'ho detto anche prima in confessionale", ha dichiarato Tommaso.

"Non posso restare e stare in questa maniera, ho già capito cosa succederà", ha chiosato il ragazzo che sembrerebbe intenzionato a voler voltare pagina.

Tommaso ha cambiato idea sul conto di Mariavittoria

Solo poche settimane fa, durante il suo soggiorno in Spagna, Tommaso aveva espresso un parere diverso sul suo rapporto in casa con Mariavittoria.

Il giovane toscano aveva ribadito di non essere interessato a lei, tanto da sottolineare il fatto che non le fosse mancata durante questa trasferta al Gran Hermano.

Al rientro in Italia, invece, Tommaso ha cambiato idea e atteggiamento nei confronti della ragazza, tanto da voler mettersi in gioco per conquistarla.