Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, pubblicate in esclusiva da Domenico Mungiguerra su Blasting News, annunciano un colpo di scena riguardante Enrico. Nella puntata che andrà in onda venerdì 20 dicembre alle 16 su Rai 1, Brancaccio architetterà un piano per vedere sua figlia Anita, ma poco prima dell'incontro accadrà un imprevisto che farà saltare tutto. Mentre il magazziniere sarà sconvolto per quanto accaduto, Matteo e Odile si riavvicineranno dopo la lite avuta nei giorni precedenti. Clara, invece, sarà pronta per andare in Francia a passare le vacanze natalizie con Jerome.

Enrico vuole vedere Anita, ma accade un imprevisto che lo sconvolge

Enrico Brancaccio sentirà terribilmente la mancanza di sua figlia Anita e, dato che non potrà trascorrere le festività natalizie con la piccola, architetterà un piano per riuscire comunque a incontrarla. Armando, intanto, organizzerà tutto nei minimi dettagli, in modo da aiutare il magazziniere de Il Paradiso delle Signore a coronare il suo sogno. Purtroppo, non ci sarà un lieto fine per Brancaccio, poiché accadrà un evento inatteso che manderà a monte l'incontro. Le anticipazioni non rivelano ancora i dettagli di quello che succederà, ma una cosa è certa: Enrico sarà sconvolto e, inoltre, non rivedrà Anita.

Matteo e Odile fanno pace dopo il litigio

Nel frattempo, ci sarà un nuovo avvicinamento fra Matteo e Odile dopo il litigio avvenuto nei giorni precedenti, che aveva causato un allontanamento. Portelli riuscirà a farsi perdonare dalla figlia della contessa. I due, inoltre, realizzeranno una canzone per Il Paradiso delle Signore a tema natalizio.

Clara, invece, sarà prossima alla partenza per Grenoble, in Francia, dove ad attenderla ci sarà Jerome, recentemente tornato a casa. Boscolo vorrà recarsi dal suo fidanzato che, pochi giorni prima, le aveva proposto di passare le festività natalizie con lui, in modo da ufficializzare la loro relazione con la sua famiglia.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Enrico e Marta si sono baciati

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Enrico Brancaccio e Marta Guarnieri si sono baciati. Nel frattempo, Jerome ha proposto a Clara di raggiungerlo a Grenoble in occasione delle vacanze natalizie, mentre Alfredo è stato geloso dell'unione fra l'allenatore francese e la ciclista.

Spazio anche alle vicende di Matteo, che è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, dopo che Odile l'ha investito. Poco prima delle dimissioni, Portelli si è sentito male e si è accasciato a terra, non rispondendo alle grida di Odile, che disperata ha chiamato i medici per soccorrerlo.