Kemal sarà arrestato per violazione di domicilio nella puntata serale di Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 19 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Emir terrà Nihan prigioniera nella sua stanza, spingendo Kemal a correre in suo soccorso. Kozcuoğlu non permetterà a Kemal di entrare nella villa e sarà pronto a sparare pur di fermarlo. All'arrivo della polizia, Emir denuncerà Kemal per violazione di domicilio, nonostante Soydere continui a gridare che Kozcuoğlu abbia rinchiuso sua moglie contro la sua volontà.

Scontro tra Kemal ed Emir a Endless Love

Nihan vivrà un incubo dopo le ore spensierate trascorse con Kemal alle nozze di Leyla e Ayhan. Emir aspetterà sua moglie e la rinchiuderà a chiave nella sua stanza, deciso a tenerla prigioniera pur di non farle più vedere Kemal. Mujgan proverà a farlo ragionare e lo metterà di fronte alla realtà, dicendo che il suo amore per Nihan è una malattia, ma Emir non vorrà saperne. Mentre discuterà con la madre, Kozcuoğlu sentirà Kemal urlare il suo nome fuori dal cancello. Emir prenderà la sua arma e si dirigerà in giardino, deciso a liberarsi di Kemal una volta per tutte, e Mujgan non riuscirà a fermarlo. Appena aprirà il cancello, Soydere sarà pronto ad aggredire Emir e, dopo averlo fatto cadere con un pugno, andrà in casa per salvare Nihan.

A quel punto, Kozcuoğlu sparerà un colpo di pistola per fermare il suo rivale, ma non lo colpirà. Kemal si avvicinerà a Emir con aria di sfida e lo inviterà a premere il grilletto contro di lui. "Colpiscimi", insisterà Kemal, puntandosi contro l'arma di Emir, ma Kozcuoğlu non lo farà e in quel momento arriverà la polizia. Mujgan guarderà tutto dalla finestra e rassicurerà Nihan sul fatto che Kemal sta bene.

Kemal non riesce a salvare Nihan

Le anticipazioni raccontano che Kemal spiegherà alla polizia di averla allertata perché Nihan è tenuta prigioniera da suo marito. Emir sarà pronto a rispondere che la moglie non è in casa e la polizia gli crederà. "Mi ha già sparato una volta: è l'amante ossessionato da mia moglie", dirà Emir al poliziotto, che alla fine arresterà Kemal per violazione di domicilio.

Non avendo un mandato di perquisizione, gli agenti non potranno entrare nella villa per verificare le parole di Kemal e lo porteranno via in manette. "Porterò via Nihan fuori da qui, anche se dovessi morire", urlerà Kemal prima di andare via. Kemal resterà in cella per una notte e, nel frattempo, studierà un piano per liberare la sua amata una volta per tutte.

L'addio della detective Mercan

Prima di tale vicenda, Ayhan e Leyla si sono sposati e hanno organizzato una grande festa. Nihan ha preparato Deniz per il grande evento, ma Emir le ha intimato di restare a casa o di recarsi alle nozze con lui. Kozcuoğlu ha vietato alla moglie di partecipare al matrimonio con Kemal, ma, in quel momento, ha ricevuto una telefonata dall'ospedale.

Emir ha saputo che Galip aveva avuto un infarto ed è corso da lui, mentre Nihan ne ha approfittato per andare da Kemal. Nel frattempo, la detective Mercan ha detto addio a Nihan e Kemal. "Prendetevi cura di voi", ha detto la poliziotta, dopo aver capito di provare dei forti sentimenti per Kemal, per questo ha pensato di farsi da parte lasciando la città.