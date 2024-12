La detective Mercan capirà di essere innamorata di Kemal e deciderà di dirgli addio, così come a Nihan, lasciando la città nella puntata di Endless Love (Kara Sevda) in onda mercoledì 18 dicembre. Le anticipazioni rivelano che, dopo aver salutato Kemal, Mercan si avvicinerà anche a Nihan dicendole: "Prendetevi cura di voi". Quando la poliziotta se ne andrà, Nihan confiderà a Kemal che, con ogni probabilità, Mercan si è innamorata di lui. Nel frattempo, i due protagonisti si prepareranno per il matrimonio di Ayhan e Leyla.

L'ultima provocazione di Emir

La detective Mercan svolgerà al meglio il suo lavoro facendo arrestare sia Galip che Asu per i loro imbrogli. Sarà molto soddisfatta, ma non potrà ignorare i suoi sentimenti per Kemal. A farla riflettere maggiormente sulla sua attrazione per Soydere sarà Emir, che farà recapitare in commissariato un mazzo di fiori per lei. La detective sarà sorpresa e la sua felicità sarà evidente, perché si illuderà che si tratti di un pensiero di Kemal per lei. Quando nel suo ufficio sbucherà Emir a rimarcare il suo interesse per Kemal, la detective Mercan dovrà fare i conti con se stessa. Rimasta da sola a riflettere, deciderà di dire addio a Kemal e allontanarsi dalla città. La poliziotta andrà a trovare Soydere: "Sono venuta a dirti addio".

Soydere sarà dispiaciuto per la scelta della detective, che gli spiegherà che ormai i suoi casi sono stati chiusi e adesso ha bisogno di una vacanza. "Non capisco il perché", ripeterà Kemal, "C'è qualcosa che non mi hai detto?". La poliziotta guarderà Soydere con imbarazzo e riuscirà solo a rispondergli: "A causa di questo".

L'intuizione giusta di Nihan

Le anticipazioni raccontano che Kemal dovrà dire addio alla detective Mercan, ma, appena vedrà arrivare Nihan e Deniz, lascerà la poliziotta per correre da loro. La detective resterà a guardare Kemal con nostalgia e poi si avvicinerà a Nihan per salutare anche lei: "Prendetevi cura di voi", dirà prima di andare via per sempre.

Appena la detective girerà le spalle, Nihan dirà subito a Kemal che la donna sta andando via perché si è innamorata di lui, ma Soydere negherà. Nel frattempo, tutto sarà pronto per le nozze di Ayhan e Leyla. Nihan si preparerà per partecipare alla festa con Kemal e la piccola Deniz, nonostante il divieto di Emir. Quest'ultimo, poco prima aveva intimato a Nihan di non andare al matrimonio senza di lui.

L'importante aiuto della detective Mercan

La detective Mercan è comparsa nella seconda stagione di Endless Love e vi è rimasta per poche puntate, ma ha lasciato il segno. Sin da subito, ha dimostrato una grande professionalità, che non ha permesso a Emir di corrompere anche lei. La detective è stata l'unica a riuscire a tenere testa a Kozcuoğlu, ignorando il suo potere, tanto da aver arrestato Galip e Asu senza problemi.

La detective e Kemal hanno instaurato un rapporto di amicizia che ha fatto ingelosire parecchio Nihan. Quest'ultima, però, non è stata la sola da accorgersi del punto debole della detective. Emir ha notato che Mercan aveva un forte interesse per Kemal e non ha mai perso occasione per provocarla. Tuttavia, la donna ha fatto presente a Emir che lei non avrebbe mai complicato la vita a un uomo impegnato. Coerente con le sue parole, ha preferito lasciare la città piuttosto che dichiararsi a Kemal.