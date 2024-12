Abel comunicherà la morte di Jimena nella puntata de La Promessa di venerdì 3 gennaio. Le anticipazioni rivelano che poi Mercedes e Josè prenderanno una drastica decisione e romperanno ogni rapporto con Cruz e Alonso. Nonostante la disponibilità della marchesa a organizzare i funerali alla tenuta, Mercedes e José saranno categorici: il corpo di Jimena tornerà al palazzo di famiglia.

I genitori di Jimena chiuderanno i rapporti con Cruz e Alonso

Dopo giorni di agonia, Jimena smetterà di respirare spegnendo per sempre le speranze di Mercedes e di José.

Abel comunicherà ai genitori della donna che ormai non c'è più nulla da fare. La madre di Jimena scoppierà a piangere e manderà via suo marito dalla stanza: "È colpa tua", urlerà. Abel darà la brutta notizia anche ai marchesi e Cruz ordinerà a Petra di comunicare al resto della famiglia la morte di Jimena. I duchi de Los Infantes non accetteranno le condoglianze di Cruz e tantomeno vorranno che Jimena resti a La Promessa per la veglia funebre. "Mia figlia tornerà a casa" dirà in lacrime Mercedes. Josè spiegherà ai marchesi che sarà comunicato a tutti che Jimena ha avuto un terribile incidente al palazzo dei duchi. Cruz, tuttavia, insisterà affinché il corpo di Jimena resti al palazzo, offrendo il suo aiuto per organizzare il funerale e sottolineerà l'importanza dell'unità della famiglia in simili circostanze.

A quel punto Mercedes e Josè perderanno la pazienza: "Non voglio più avere niente a che fare con voi", dirà con rabbia Josè, "L'avete uccisa voi e soprattutto Manuel". Il marchesino, in lacrime, ascolterà le parole di José che continuerà, "L'ha maltrattata e Jimena è morta per colpa sua".

I primi problemi con l'arrivo del nuovo maggiordomo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz sarà molto preoccupata per come sarà gestita la morte di Jimena. I funerali a casa dei duchi potrebbero mettere in discussione il matrimonio con Manuel, perché la gente si domanderà come mai Jimena si trovasse dai suoi genitori.

Manuel, invece, sarà furioso con Abel e sfogherà su di lui la sua rabbia per quello che è successo, accusandolo di essere responsabile. Il marchesino attribuirà al medico la colpa di aver alimentato false speranze in Jimena.

Nel frattempo, tra la servitù inizieranno i primi problemi dopo l'arrivo del nuovo maggiordomo Ricardo Pellicer. Pia non sopporterà di dover giustificare le sue assenze al nuovo arrivato e la situazione inizierà a pesarle. Virtudes, invece, tornerà al palazzo ma non avrà buone notizie. La ragazza scoppierà a piangere con Simona, confessandole che l'incontro con suo fratello non è andato come sperava.

Un riepilogo su perché Mercedes ha incolpato José

Nelle puntate precedenti, Abel ha confessato ai marchesi che Jimena non è mai stata incinta e lui l'ha aiutata a portare avanti la menzogna.

La reazione di Cruz è stata furiosa e con Alonso ha deciso di mettere al corrente i duchi de Los Infantes degli inganni della loro figlia. Jimena non ha ottenuto nessuna comprensione da parte di José che con lei è stato molto duro. Dopo un severo rimprovero, il duca ha avvertito sua figlia che sarebbe finita in un convento.

L'idea di vivere il resto dei suoi giorni in clausura ha fatto disperare Jimena che quindi si è lanciata nel vuoto e la situazione della duchessina è apparsa sin da subito molto grave.